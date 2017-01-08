به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد: با توجه به برنامه راهبردی این شرکت جهت تأمین آب آشامیدنی روستاهایی که در سواحل دریا یا در کنار رودخانههای آبشور واقعشدهاند پس از انجام مطالعات لازم و فراخوان و آگاهی عمومی موفق به انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت احداث ۴ سایت آبشیرینکن با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۶۰۰۰ مترمکعب آب شیرین شدیم.
وی افزود: سرمایهگذار بخش خصوصی جهت احداث این سایت آبشیرینکن ها بالغبر ۱۹۵ میلیارد ریال سرمایهگذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول گفت: پیشبینی میشود طی یک سال آینده با بهرهبرداری از این ۴ سایت آبشیرینکن با ظرفیت بیش شش هزار مترمکعب آب شیرین در شبانهروز مشکل اساسی تأمین آب آشامیدنی تعداد ۴۵روستا با جمعیتی بالغبر ۳۲ هزار نفر مرتفع شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان توضیح داد: این آبشیرینکن ها شامل آبشیرینکن بمانی با ظرفیت سه هزار مترمکعب در شهرستان سیریک، آبشیرینکن نانگ با ظرفیت دو هزار مترمکعب در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس، آبشیرینکن گابریک با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شهرستان جاسک و آبشیرین کن کو خرد با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در شهرستان بستک میشود.
رفع کمبود آبشرب روستای سرخون شهرستان بندرعباس
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از رفع کمبود آبشرب روستای سرخون شهرستان بندرعباس خبر داد.
حمزه پور بیان داشت: حفر یک حلقه چاه آبشرب در راستای رفع کمبود آبشرب روستای سرخون انجامشده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به ادامه بحران خشکسالی و افت شدید منابع آبی زیرزمینی و عدم جوابگو بودن چاه های موجود، این شرکت نسبت به حفر یک حلقه چاه جدید بهمنظور کاهش کمبود آبشرب موردنیاز روستای سرخون که با جمعیت ۴۶۰۰ نفر تحت پوشش خدمات این شرکت است اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان اضافه کرد: جهت عملیات حفاری و تجهیز چاه مذکور اعتباری معادل ۵ میلیارد ریال هزینه و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این چاه میزان ۲۰ لیتر بر ثانیه به تولید آب در این روستا اضافه شود.
مشارکت چهار هزار میلیون ریالی یک نیکوکار برای آبرسانی به روستای گوین شهرستان بندر خمیر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از مشارکت چهار میلیون ریالی یک خیر جهت آبرسانی به روستای گوین از توابع بخش روییدر شهرستان بندر خمیر خبر داد.
حمزه پور گفت: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در راستای مشارکت مردم در عمران و آبادانی روستاها ، یکی از خیرین محلی با کمک چهار هزار ریالی در عملیات آبرسانی به روستای هزار و ۴۰۰ نفری گوین از توابع شهرستان خمیر همکاری و مشارکت کرده است .
وی افزود: علاوه بر این میزان مشارکت خیر، معادل پنج هزار میلیون ریال از محل اعتبارات عمومی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در اجرای این پروژه هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی این پروژه مشتمل بر اجرای خط انتقال به طول ۱۸ کیلومتر با استفاده از لولههای پلیاتیلن سایز ۱۶۰ میلیمتر است.
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