به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل میرمحمدی میبدی، در آیین افتتاح یک مخزن آب در شهرستان تفت با قدردانی از تلاشهای جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد و همکاران وی اظهار کرد: در مدت کوتاهی اقدامات مؤثر و قابل توجهی در حوزه زیرساختهای شهرستان تفت انجام شده که آثار آن در سطح منطقه بهخوبی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به شرایط خاص جمعیتی این شهرستان افزود: جمعیت اسمی تفت حدود ۴۸ هزار نفر است، اما زیرساختهایی مانند آب، برق، جاده و مدیریت پسماند باید به جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار نفر خدمات ارائه کنند؛ بهویژه در روزهای پایانی هفته و فصلهای بهار و تابستان که حجم تردد مسافران و شهروندان یزدی افزایش مییابد.
نماینده تفت و میبد در مجلس با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی استان برای لحاظ شدن جمعیت واقعی شهرستان در آمارهای رسمی گفت: این مصوبه با حمایت استاندار به تصویب رسید تا مردم تفت بتوانند از اعتبارات شهری و روستایی متناسب با جمعیت واقعی بهرهمند شوند و لازم است سایر دستگاههای اجرایی نیز در اجرای آن همکاری لازم را داشته باشند.
میرمحمدی در ادامه به برخی طرحهای مهم حوزه آب در شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه آب غدیر، طرح آبرسانی سانیج و پروژه آبرسانی دهشیر پس از سالها پیگیری به مرحله بهرهبرداری یا آستانه افتتاح رسیدهاند و نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب منطقه دارند.
وی افزود: همچنین طرح انتقال آب به روستاهای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان مراحل کارشناسی و اجرایی را پشت سر گذاشته و اجرای نهایی آن بهعنوان یکی از مطالبات جدی مردم در حال پیگیری است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نوسازی مخازن فرسوده روستایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مخازن ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ مترمکعبی روستاها با قدمتی چند دههای علاوه بر کاهش راندمان، موجب هدررفت آب میشوند و بازسازی آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی نامگذاری این مخزن به نام شهید والامقام دهقانی سانیج را اقدامی ارزشمند دانست و خطاب به خانواده این شهید گفت: شهادت فرزندان ایران اسلامی مایه عزت و ایستادگی ملت است و امروز نیز ادامه پروژههای عمرانی و خدمترسانی به مردم، نمادی از پویایی و استقامت کشور به شمار میآید.
میرمحمدی با اشاره به افتتاح پروژههای متعدد در ماههای اخیر در حوزههای آب، برق، سلامت و فضاهای شهری، ارزش روز این مخزن را حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه در کنار سایر طرحهای عمرانی، پیامآور امید و تداوم خدمترسانی برای مردم منطقه است.
وی در پایان بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق دستاوردها از سوی رسانهها تأکید کرد و افزود: انعکاس صحیح این اقدامات نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه دارد و مسیر توسعه کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.
