۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

زیرساخت‌های شهرستان تفت باید پاسخگوی جمعیتی تا ۲۴۰ هزار نفر باشد

یزد - نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار جمعیتی و افزایش تردد در شهرستان تفت گفت: زیرساخت‌های تفت باید به جمعیتی تا ۲۴۰ هزار نفر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل میرمحمدی میبدی، در آیین افتتاح یک مخزن آب در شهرستان تفت با قدردانی از تلاش‌های جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد و همکاران وی اظهار کرد: در مدت کوتاهی اقدامات مؤثر و قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های شهرستان تفت انجام شده که آثار آن در سطح منطقه به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به شرایط خاص جمعیتی این شهرستان افزود: جمعیت اسمی تفت حدود ۴۸ هزار نفر است، اما زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، جاده و مدیریت پسماند باید به جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار نفر خدمات ارائه کنند؛ به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و فصل‌های بهار و تابستان که حجم تردد مسافران و شهروندان یزدی افزایش می‌یابد.

نماینده تفت و میبد در مجلس با اشاره به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان برای لحاظ شدن جمعیت واقعی شهرستان در آمارهای رسمی گفت: این مصوبه با حمایت استاندار به تصویب رسید تا مردم تفت بتوانند از اعتبارات شهری و روستایی متناسب با جمعیت واقعی بهره‌مند شوند و لازم است سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در اجرای آن همکاری لازم را داشته باشند.

میرمحمدی در ادامه به برخی طرح‌های مهم حوزه آب در شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه آب غدیر، طرح آبرسانی سانیج و پروژه آبرسانی دهشیر پس از سال‌ها پیگیری به مرحله بهره‌برداری یا آستانه افتتاح رسیده‌اند و نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب منطقه دارند.

وی افزود: همچنین طرح انتقال آب به روستاهای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان مراحل کارشناسی و اجرایی را پشت سر گذاشته و اجرای نهایی آن به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم در حال پیگیری است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نوسازی مخازن فرسوده روستایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مخازن ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ مترمکعبی روستاها با قدمتی چند دهه‌ای علاوه بر کاهش راندمان، موجب هدررفت آب می‌شوند و بازسازی آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی نام‌گذاری این مخزن به نام شهید والامقام دهقانی سانیج را اقدامی ارزشمند دانست و خطاب به خانواده این شهید گفت: شهادت فرزندان ایران اسلامی مایه عزت و ایستادگی ملت است و امروز نیز ادامه پروژه‌های عمرانی و خدمت‌رسانی به مردم، نمادی از پویایی و استقامت کشور به شمار می‌آید.

میرمحمدی با اشاره به افتتاح پروژه‌های متعدد در ماه‌های اخیر در حوزه‌های آب، برق، سلامت و فضاهای شهری، ارزش روز این مخزن را حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه در کنار سایر طرح‌های عمرانی، پیام‌آور امید و تداوم خدمت‌رسانی برای مردم منطقه است.

وی در پایان بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق دستاوردها از سوی رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: انعکاس صحیح این اقدامات نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه دارد و مسیر توسعه کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

