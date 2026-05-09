به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرحهای راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان، با اشاره به ادامه خدمت در حوزه راه و مسکن علیرغم تمام مشکلات و جنگ بیان کرد: پرسنل راه و شهرسازی چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، به صورت جهادی پای کار عمران کشورمان ایستاده اند.
وی با قدردانی از تلاش های راهداران در تمام جاده های کشورمان افزود: راهداران در تمام طول مدتی که کشورمان زیر جنگ استکبارگران بود، در میدان عمل، پای همراهی مردم ایستادند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علیرغم جنگی که علیه کشورمان شد، فعالان عرصه راه و حمل و نقل جانانه پای کار ایستادند و نگذاشتند خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.
صادق مالواجرد با بیان اینکه طرحهای عمرانی، راهداری، پلسازی و راهسازی و ریل سازی و همچنین حمل و نقل در تمام طول سال حتی در زمان جنگ ادامه خواهد داشت، گفت: خدمت در عرصه راه و حمل و نقل تعطیلی ندارد.
وی با بیان اینکه قول می دهیم که پروژه های حوزه راه و شهرسازی با اهتمام ویژه از سوی وزارتخانه دنبال می شود، گفت: با همراهی و همدلی لازم در شرایط جنگ پروژههای مرتبط با راه و شهرسازی در حال پیشروی است.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از رانندگان که در تمام طول سال چه در تابستان و زمستان و چه حتی در زمان جنگ خدمت رسانی به مردم را قطع نکردند، گفت: بخش بزرگی از چرخ اقتصاد کشور بر دوش ناوگان حمل و نقل است.
صادق مالواجرد با بیان اینکه پروژههای عمرانی حوزه راه و مسکن تعطیل بردار نیست، ابراز کرد: استمرار خدمترسانی حتی در شرایط بحرانی اولویت همه مسئولان است.
نظر شما