تحویل بخشی از واحدهای مسکن ملی آستارا در سال آینده

رقیه کیوان‌خسرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه ۲۰۴ واحدی مسکن ملی آستارا اظهار کرد: قرارداد این پروژه با شرکت بزرگ‌ساخت منعقد شده و معرفی متقاضیان به بانک برای انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی انجام گرفته است. در صورت تأمین و برقراری این تسهیلات، سرعت پیشرفت پروژه به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: پس از نهایی شدن تسهیلات، پیامک‌های لازم برای اعلام میزان آورده به متقاضیان ارسال می‌شود. برنامه زمان‌بندی مشخصی با پیمانکار تنظیم کرده‌ایم تا واحدهایی که آورده متقاضیان آن‌ها زودتر پرداخت می‌شود، در اولویت تحویل قرار گیرند. هدف ما این است که حداقل بخشی از واحدها در سال آینده به متقاضیان تحویل شود.

محوطه‌سازی مسکن مهر آستارا؛ اجرای مرحله‌ای به‌دلیل موانع زیرساختی

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان درباره پروژه ۹۰۰ واحدی مسکن مهر آستارا نیز گفت: به‌دلیل وجود موانع زیرساختی، امکان اجرای محوطه‌سازی به‌صورت یکپارچه وجود ندارد. بنابراین اجرای کار به‌صورت معبر به معبر و با جزئیات فنی در حال برنامه‌ریزی است.

کیوان‌خسرو ادامه داد: برای اجرای کامل محوطه‌سازی، نیاز به بازنگری در کاربری‌ها، تهیه سایت‌پلان جدید و جابه‌جایی کانکس‌های اتحادیه وجود دارد. هدف ما این است که شیب موجود در سایت اصلاح و محوطه به شکل مناسب و استاندارد تحویل متقاضیان شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی رفع نواقص افزود: در پروژه ۹۰۰ واحدی، طی دو ماه آینده بخشی از نواقص زیرساختی برطرف می‌شود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان آسفالت‌ریزی کامل محوطه تا پایان تابستان وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان درباره میزان آورده متقاضیان گفت: در پروژه ۹۰۰ واحدی، به‌دلیل اینکه بخشی از هزینه‌های محوطه‌سازی قرار است از سوی دولت و سازمان ملی پرداخت شود، هنوز عدد نهایی در قیمت تمام‌شده لحاظ نشده است. تلاش ما این است که تا حد امکان از یارانه‌های دولتی استفاده کنیم تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.

وی درباره پروژه مسکن ملی نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ برای واحدهای ۸۷ تا ۹۰ متری آورده حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تحویل شد که با توجه به تسهیلات و عملیات تحکیم‌بست اجرا شده، اعداد نهایی باید تثبیت و محاسبه شود و سپس به متقاضیان اعلام خواهد شد.

کیوان‌خسرو تأکید کرد: جایگاه پروژه بسیار مناسب است و تلاش می‌کنیم واحدها به گونه‌ای ساخته شود که برای متقاضیان از نظر ارزش افزوده مقرون‌به‌صرفه باشد.