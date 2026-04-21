به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گرویان صبح سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها به مناسبت چهل و هفتمین سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد مسکن طی نزدیک به پنج دهه با الهام از فرمان امام خمینی(ره) و در اجرای منویات رهبر شهید انقلاب نهادی جهادی و مردمی بوده است، اظهار کرد: این نهاد همواره در صف نخست خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار قرار داشته و امروز نیز با همان روحیه انقلابی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به رشد ۲.۳ درصدی شاخص برخورداری اعتبارات بنیاد مسکن آستارا در سال جاری افزود: اعتبارات این نهاد از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتبارات ملی و سهم نماینده مردم تأمین شده و در قالب پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح روستاها هزینه شده است.

اجرای ۳۱ هزار مترمربع آسفالت در روستاهای آستارا

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آستارا، اجرای ۳۱ هزار و ۹۰۰ مترمربع آسفالت به طول تقریبی ۶ کیلومتر در روستاهای سیبلی، خسرو محله، لمیرمحله، باغچه‌سرا، شیخ‌علی‌محله و دمیر اوغلی‌کش را از مهم‌ترین اقدامات بنیاد مسکن آستارا در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: برای این پروژه ۱۲ میلیارد تومان تخصیص یافت اما مجموع هزینه انجام‌شده توسط بنیاد مسکن به ۲۳ میلیارد تومان رسید.

وی همچنین از تکمیل طرح اصلاح جوی نهری روستای باغچه‌سرا به طول ۶۰۰ متر خبر داد و افزود: این پروژه با تخصیص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آغاز شد اما بنیاد مسکن تاکنون ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه کرده و پیشرفت فیزیکی آن به ۱۰۰ درصد رسیده است.

گرویان با اشاره به اجرای پل روستای کانرود با دهانه ۱۷ متر و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد گفت: برای این پروژه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی همچنین از اجرای مسیر دسترسی به پل عابر فلزی روستای بیجاربین با تخصیص اعتبار یک میلیارد تومان خبر داد.

وام نوسازی ۵ درصدی برای ۴۶ واحد

رئیس بنیاد مسکن آستارا در ادامه با اشاره به معرفی ۴۶ واحد مسکونی روستایی برای دریافت وام نوسازی با سود ۵ درصد به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزود: با تلاش های صورت گرفته مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان آستارا با ۹۴ درصد پیشرفت و رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است که این میزان ۳۸ درصد از میانگین کشوری (۵۶ درصد) بیشتر است.

وی با اشاره به احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک با کمیته امداد گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، ۶ واحد در شهرستان آستارا ساخته شده است.

به گفته وی، پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از حساب ۱۰۰ امام برای شش واحد تعمیری و همچنین پرداخت بلاعوض سیل سال ۱۴۰۲ برای ۶۵۴ واحد شهری و روستایی به مبلغ هر واحد ۱۷ میلیون تومان و مجموعاً ۱۱ میلیارد تومان از دیگر اقدامات بنیاد مسکن بوده است.

گرویان افزود: علاوه بر این، ۶۵۴ واحد سیل‌زده برای دریافت تسهیلات تعمیری ۳۰ میلیون تومانی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که مجموع این تسهیلات ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان است.

رئیس بنیاد مسکن آستارا با اشاره به اجرای ماده ۴ در روستاهای شهرستان گفت: از ابتدای اجرای این ماده تاکنون ۱۲۴ هکتار از اراضی روستایی تملک شده است.

وی افزود: از آغاز طرح سنددار کردن اراضی روستایی تاکنون ۳۱۷۵ جلد سند شامل ۵۳۸ سند شهری لوندویل و ۲۶۳۷ سند روستایی صادر شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۲۷ جلد سند شامل ۹۸ سند شهری و ۲۲۹ سند روستایی صادر شده است.

پاسخ‌گویی به ۴۰۰۰ استعلام ادارات شهرستان

گرویان با اشاره به حجم بالای مراجعات اداری و تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: بنیاد مسکن آستارا در سال جاری به چهار هزار استعلام از ادارات مختلف پاسخ داده است.

وی این میزان پاسخ‌گویی را نشان‌دهنده نقش بنیاد مسکن در فرآیندهای عمرانی، خدماتی و حقوقی شهرستان دانست و افزود که بخش قابل توجهی از این استعلام‌ها مربوط به طرح‌های هادی، صدور اسناد، تعیین کاربری و امور مرتبط با ساخت‌وساز در روستاها بوده است.

رئیس بنیاد مسکن آستارا همچنین از آغاز عملیات شمع‌کوبی پروژه ۲۴۰ واحدی مسکن محرومین خبر داد و اظهار کرد: این واحدهای مسکونی با حمایت مالی حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) برای اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی احداث خواهد شد.