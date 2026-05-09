۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

برخورد با یک نانوایی متخلف در مشهد

مشهد- در پی گزارش شهروندان، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با یک نانوایی متخلف برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارش شهروندان مبنی بر تخلفات یک مجموعه صنفی، سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس به همراه سیدمرتضی حیدری معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اتحادیه نانوایان، گشت تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و دیگر مدیران ضمن بازدید از یک نانوایی متخلف در خیابان شهید کشمیری ۳، دستورات مقتضی لازم را برای اعمال قانون و جریمه این واحد نانوایی به علت کم فروشی صادر کرد.

فرماندار مشهد همچنین طی این بازدید با جمعی از شهروندان پیرامون کیفیت نان تولیدی در نانوایی‌های این منطقه گفتگو کرد.

