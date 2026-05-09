به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شامگاه شنبه در موکب اهالی رسانه خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجامشده برای مدیریت بازار در شهرستان مشهد اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر تحریمهای طولانیمدت، با یک جنگ اقتصادی نابرابر نیز مواجه است و این مسئله به طور طبیعی فشارهایی را بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.
فرماندار مشهد با بیان اینکه مردم ایران در برابر این فشارها از تابآوری بالایی برخوردارند، افزود: وحدت و انسجام مردم باعث شده است که کشور بتواند در شرایط سخت اقتصادی نیز مسیر خود را ادامه دهد و مشکلات را مدیریت کند.
وی ادامه داد: زمانی که افزایش قیمت در برخی کالاها رخ میدهد، معمولاً مجموعهای از عوامل در زنجیره تولید تا توزیع در آن نقش دارند. مشکلاتی در حوزه تأمین نهادهها، زیرساختها و شرایط اقتصادی وجود دارد، اما این مسائل به معنای ناامیدی نیست و با مدیریت صحیح میتوان از این شرایط عبور کرد.
حسینی با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت در برابر فشارها کمتر از هزینه تسلیم است، گفت: دستگاههای اجرایی وظیفه دارند کالاهای موجود در بازار را به شکل عادلانه توزیع کرده و نظارت دقیق بر بازار داشته باشند تا کمبودی برای مردم ایجاد نشود.
فرماندار مشهد با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی در مشهد بیان کرد: در برخی مقاطع ممکن است در تأمین برخی کالاها مانند روغن مشکلات مقطعی ایجاد شود، اما با رصد بازار و تأمین مجدد، این مسائل به سرعت برطرف میشود.
وی همچنین به سیاستهای حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: در برخی حوزهها مانند نان و دارو همچنان یارانه مستقیم پرداخت میشود. به عنوان مثال دولت گندم را با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری یا وارد میکند و پس از تبدیل به آرد، آن را با قیمت یارانهای در اختیار نانواییها قرار میدهد تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
حسینی افزود: علاوه بر این، بخشی از حمایتهای معیشتی در قالب یارانهها، کالابرگ، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و همچنین حمایت از مادران و خانوادهها ارائه میشود تا بخشی از هزینههای خانوار جبران شود.
فرماندار مشهد درباره نظارت بر بازار نیز گفت: یکی از مهمترین برنامههای مدیریت شهرستان، کنترل و پایش بازار است. جلسات تنظیم بازار در سطح شهرستان و استان به طور منظم و حداقل هفتهای دو بار برگزار میشود و دستگاههای مختلف در این جلسات حضور دارند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ گروه نظارتی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و سایر دستگاهها در سطح شهر فعال هستند و بازار را به صورت مستمر رصد و پایش میکنند.
حسینی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی همکاری کنند و افزود: مردم میتوانند تخلفات بازار را از طریق سامانههای نظارتی از جمله ۱۲۴، ۱۳۵ و همچنین شمارههای ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش دهند تا پیگیریهای لازم انجام شود.
فرماندار مشهد در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی در مشهد گفت: بر اساس بررسیها، قیمت برخی کالاهای اساسی در مشهد بین ۵ تا ۱۰ درصد پایینتر از میانگین کشور است. این موضوع به دلیل مولد بودن استان در برخی حوزهها از جمله تولید مرغ، تخممرغ و محصولات کشاورزی است.
وی افزود: تلاش میشود با مدیریت مناسب تولید و توزیع، از خروج بیرویه برخی محصولات از استان جلوگیری شود تا نیاز بازار داخلی استان و شهر مشهد به شکل مناسب تأمین شود.
حسینی گفت: با همکاری مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی میتوان بازار را به شکل مطلوب مدیریت کرد و از بروز تخلفات و نابسامانیها جلوگیری کرد.
