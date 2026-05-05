۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

رشد ۶۵ درصدی پرونده‌های تخلف در تربت حیدریه طی سال ۱۴۰۴

تربت حیدریه- مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه از جهش ۶۵ درصدی پرونده‌های تخلف در شهرستان تربت حیدریه طی سال ۱۴۰۴خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار تربت‌حیدریه از اجرای مانور سراسری نظارت بر بازار در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: از شنبه گذشته تاکنون، ۲۱۷ فقره بازرسی در قالب ۱۰ گروه نظارتی انجام شده که منجر به تشکیل ۵۴ پرونده تخلف در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم درج قیمت شده است.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه با اشاره به دغدغه فرماندار ویژه تربت‌حیدریه برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار، بیان کرد: این مانور با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.

وی با ارائه آماری از عملکرد نظارتی این اداره در دو سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد چهار هزار و ۲۳۲ فقره بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۳۸۶ پرونده تخلف به ارزش ۴۷ میلیارد ریال گردید.

نوبخت افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد بازرسی‌ها به ۶ هزار و ۸۰۰ فقره افزایش یافته که رشد ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد فرم‌های تخلف صادرشده در این مدت به حدود ۵۲۰ فقره رسیده و ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده نیز ۱۰ برابر شده و از ۴۷ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیارد ریال) افزایش یافته است.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده افزایش دقت در بازرسی‌ها و تغییر رویه نظارتی به نفع مردم است؛ هرچند مدل بازرسی ما در شرایط جنگی و اغتشاشات اخیر بیشتر جنبه ارشادی داشته و تمرکز بر واحدهای دانه‌درشت بوده است.

وی با اشاره به شرایط جنگی، نوسانات اقتصادی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان عوامل مؤثر بر بازار، گفت: در برخی کالاها که قیمت از مرکز تعیین می‌شود، نقش مستقیمی در کنترل نداریم و باید در زمینه مقابله با گران‌فروشی، احتکار و تقلب تمرکز بیشتری داشته باشیم.

نوبخت با بیان اینکه ۱۵ پرونده تخلف در این اداره در حال رسیدگی است، افزود: هفت یا هشت پرونده به تعزیرات فرستاده شده و مابقی تا فردا ارسال می‌شود، اما تاکنون هیچ حکمی صادر نشده است. تأثیرگذاری نظارت‌های میدانی زمانی محقق می‌شود که آرای قوی، محکم، سریع و بازدارنده از سوی تعزیرات صادر شود.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه تاکید کرد: هرچند محدودیت‌های قانونی وجود دارد و دقت نظر مسئولان تعزیرات قابل احترام است، اما تا زمانی که روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی باشد، نقش بازرسان میدانی کمرنگ خواهد شد.

کد مطلب 6821315

