به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار تربت‌حیدریه از اجرای مانور سراسری نظارت بر بازار در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: از شنبه گذشته تاکنون، ۲۱۷ فقره بازرسی در قالب ۱۰ گروه نظارتی انجام شده که منجر به تشکیل ۵۴ پرونده تخلف در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم درج قیمت شده است.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه با اشاره به دغدغه فرماندار ویژه تربت‌حیدریه برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار، بیان کرد: این مانور با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.

وی با ارائه آماری از عملکرد نظارتی این اداره در دو سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد چهار هزار و ۲۳۲ فقره بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۳۸۶ پرونده تخلف به ارزش ۴۷ میلیارد ریال گردید.

نوبخت افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد بازرسی‌ها به ۶ هزار و ۸۰۰ فقره افزایش یافته که رشد ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد فرم‌های تخلف صادرشده در این مدت به حدود ۵۲۰ فقره رسیده و ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده نیز ۱۰ برابر شده و از ۴۷ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیارد ریال) افزایش یافته است.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده افزایش دقت در بازرسی‌ها و تغییر رویه نظارتی به نفع مردم است؛ هرچند مدل بازرسی ما در شرایط جنگی و اغتشاشات اخیر بیشتر جنبه ارشادی داشته و تمرکز بر واحدهای دانه‌درشت بوده است.

وی با اشاره به شرایط جنگی، نوسانات اقتصادی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان عوامل مؤثر بر بازار، گفت: در برخی کالاها که قیمت از مرکز تعیین می‌شود، نقش مستقیمی در کنترل نداریم و باید در زمینه مقابله با گران‌فروشی، احتکار و تقلب تمرکز بیشتری داشته باشیم.

نوبخت با بیان اینکه ۱۵ پرونده تخلف در این اداره در حال رسیدگی است، افزود: هفت یا هشت پرونده به تعزیرات فرستاده شده و مابقی تا فردا ارسال می‌شود، اما تاکنون هیچ حکمی صادر نشده است. تأثیرگذاری نظارت‌های میدانی زمانی محقق می‌شود که آرای قوی، محکم، سریع و بازدارنده از سوی تعزیرات صادر شود.

مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه تاکید کرد: هرچند محدودیت‌های قانونی وجود دارد و دقت نظر مسئولان تعزیرات قابل احترام است، اما تا زمانی که روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی باشد، نقش بازرسان میدانی کمرنگ خواهد شد.