فرماندار تربت حیدریه: برخورد قاطع با «کاسبان جنگ» در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مدیریت بازار در شرایط جنگ اقتصادی و ترکیبی، از اجرای طرحهای گسترده نظارتی خبر داد و اظهار کرد: با هرگونه سوءاستفاده از معیشت مردم و افزایش نامتعارف قیمتها، برخورد جدی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
فرماندار شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در حوزه نظامی، تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی در میان مردم گذاشته و تلاش میکند از بستر بازار برای ایجاد شکاف اجتماعی استفاده کند.
وی گفت: در چنین شرایطی، تأمین کالا، نظارت بر توزیع و کنترل قیمتها از مهمترین اولویتهاست و نباید اجازه داد بازار به بستری برای التهاب و چندقطبی شدن جامعه تبدیل شود.
شجاعی با انتقاد از برخی تخلفات در بازار تصریح کرد: اگرچه اکثر کسبه منصف و امین مردم هستند، اما درصد اندکی با سوءاستفاده از شرایط، اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمتها میکنند که این رفتارها موجب نارضایتی عمومی شده و قابل تحمل نیست.
فرماندار تربت حیدریه تاکید کرد: در همین راستا طی یک هفته اخیر ۵۹ گرانفروش به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
