واردات ۲۲۰۰ قلم کالا از محل صادرات خود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن بخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر گفت: در وضعیت فعلی که کشور در شرایط جنگی و اضطرار قرار دارد، سیاست بنیادین حوزه تجارت باید بر تأمین کالاهای مورد نیاز متمرکز باشد و اهمیت ارز در این شرایط در کنار این هدف قرار میگیرد.
وی در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به بسته شدن بنادر جنوبی کشور که پیش از این حجم زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی از آن مسیر جابهجا میشدند، افزود: امروز اولویت اصلی تجارت، داشتن کالاست و همه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید با این نگاه به مسئله واردات و صادرات توجه کنند. اگر تأمین کالا به عنوان سیاست اصلی پذیرفته شود، بسیاری از مشکلات صادرکنندگان نیز حل خواهد شد.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، با همین رویکرد، در روزهای اخیر اجازه داده شده صادرکنندگان بتوانند کالاهای اضطراری، اقلام اساسی، مواد مورد نیاز صنعت و دارو که فهرستی از حدود دو هزار و ۲۰۰ قلم کالا برای آنها منتشر شده، از محل صادرات خود وارد کشور کنند و فرآیند تهاتر بین صادرات و واردات انجام شود.
وی ادامه داد: این تصمیم نشاندهنده آن است که مسئله کالا در شرایط فعلی حتی از ارز مهمتر شده است و بانک مرکزی نیز در این مسیر همکاری لازم را انجام میدهد تا روند واردات کالاهای حیاتی بدون توقف ادامه یابد.
فعالسازی ۱۰ کریدور جدید
روشن بخش با بیان اینکه محدودیتهای مسیرهای جنوبی موجب شد ایران برنامهریزی برای فعالسازی ۱۰ کریدور جدید در شمال، شرق و غرب کشور انجام دهد، افزود: هر کدام از این کریدورها با سازوکار مشخص و گاهی به صورت ترکیبی از حملونقل دریایی، ریلی و جادهای فعالیت میکنند تا بخشی از ظرفیت از دست رفته در بنادر جنوبی جبران شود.
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: حتی با استفاده کامل از این کریدورها، حداکثر ۳۵ تا ۴۰ درصد از حجم کالاهای عبوری بنادر جنوبی را میتوان از مسیرهای جایگزین منتقل کرد.
او در پایان گفت: برنامهریزیها برای افزایش ظرفیت لجستیکی کشور ادامه دارد و امید میرود تا پایان سال، بخش عمدهای از کمبودها و آسیبهای ناشی از محدودیت در بنادر جنوبی جبران شود، اما سیاست قطعی کشور در شرایط اضطرار، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز است.
