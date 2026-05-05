۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

تسهیل در پرداخت تسهیلات و تأمین ارز برای واحدهای صنعتی

راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با تأکید بر تسهیل در پرداخت تسهیلات و تأمین ارز در دیدار وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گزارشی از نیازهای واحدهای تولیدی و صنایع به‌منظور تداوم و پایداری تولید ارائه شد. همچنین مشکلات ارزی این واحدها و ضرورت تأمین مالی و اعطای تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش تولید، اعلام کرد: بر اساس معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات ریالی لازم به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

وی همچنین بر آمادگی بانک مرکزی برای همکاری بیشتر در زمینه تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، به‌ویژه برای تأمین مواد اولیه، تأکید کرد و از انجام مساعدت‌های لازم در این حوزه خبر داد.

در این جلسه همچنین بر لزوم اتخاذ اقدامات مؤثر برای رفع مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و صنایع کشور تأکید شد تا زمینه تداوم فعالیت و رشد تولید فراهم شود.

