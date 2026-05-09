ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از فردا ۲۰ اردیبهشت تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، حسین موهبتی با اعلام خبر تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی استان از فردا ۲۰ یکشنبه اردیبهشت، خاطرنشان کرد: این تغییر ساعت کاری در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و با هدف تأمین آسایش و عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی به آحاد مردم اعمال شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، فعالیت کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی از روز یکشنبه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ در روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین می گردد و کسری ساعت کار از طریق دور کاری جبران می شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: ساعت تعیین شده اختلالی در قانون کسر ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص( بانوان سرپرست خانوار، دارای فرزند معلول، دارای فرزند شش سال و کمتر و...) ایجاد نمی کند و مزایای آن برای افراد مندرج در قانون به قوت خود باقی است.

موهبتی تصریح کرد: دورکاری روزهای پنجشنبه( به استثنای دستگاه های خدمات رسان و عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی و ...) کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.

وی متذکر شد: تمامی کارکنانی که از دورکاری استفاده می کنند موظف به حفظ انضباط کاری و پاسخگویی می باشند و در صورت نیاز فوری دستگاه مکلفند در محل کار حضور یابند.

به گفته موهبتی؛ نظارت برحسن اجرای این نامه و مدیریت بهینه نیروی انسانی بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی استان می باشد.