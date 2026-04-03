۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی ۸ تا ۱۴ شد

بیرجند- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی از تعیین ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی استان از ۱۵ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۸ تا ۱۴ تعیین شده است.

وی با اشاره به نحوه فعالیت کارکنان افزود: ۵۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری و مابقی در قالب دورکاری به انجام وظایف خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه اولویت دورکاری با گروه‌های خاص است، گفت: بانوان به‌ویژه زنان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزند معلول یا کودک شش سال و کمتر در اولویت قرار دارند و همچنین کارکنان مبتلا به بیماری‌های ریوی، قلبی و صعب‌العلاج نیز در اولویت دورکاری هستند.

معاون استاندار با تأکید بر لزوم حضور مدیران تصریح کرد: حضور مدیران و معاونان دستگاه‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها در محل کار الزامی است و مدیران باید در اجرای دورکاری، عدالت را میان کارکنان رعایت کنند.

موهبتی ادامه داد: کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها نیز موظفند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: خدمات‌دهی در شعب منتخب بانک‌ها و بیمه‌ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز به‌صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های عملیاتی و خدمات‌رسان در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، ارتباطات، انرژی، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و طبق روال موظف به حضور در محل کار هستند.

