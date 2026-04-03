ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی ۸ تا ۱۴ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۸ تا ۱۴ تعیین شده است.
وی با اشاره به نحوه فعالیت کارکنان افزود: ۵۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری و مابقی در قالب دورکاری به انجام وظایف خواهند پرداخت.
وی با بیان اینکه اولویت دورکاری با گروههای خاص است، گفت: بانوان بهویژه زنان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزند معلول یا کودک شش سال و کمتر در اولویت قرار دارند و همچنین کارکنان مبتلا به بیماریهای ریوی، قلبی و صعبالعلاج نیز در اولویت دورکاری هستند.
معاون استاندار با تأکید بر لزوم حضور مدیران تصریح کرد: حضور مدیران و معاونان دستگاهها در سطح استان و شهرستانها در محل کار الزامی است و مدیران باید در اجرای دورکاری، عدالت را میان کارکنان رعایت کنند.
موهبتی ادامه داد: کارکنان بانکها و بیمهها نیز موظفند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: خدماتدهی در شعب منتخب بانکها و بیمهها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز بهصورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دستگاههای عملیاتی و خدماترسان در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، ارتباطات، انرژی، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، شهرداریها، دهیاریها و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و طبق روال موظف به حضور در محل کار هستند.
نظر شما