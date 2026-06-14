تأمین کالاهای اساسی در اولویت تنظیم بازار گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان گیلانغرب ظهر یکشنبه به ریاست محمد پرندین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.



محمد پرندین در این نشست با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با حضور میدانی و نظارت مؤثر از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.



وی افزود: مقابله با کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه نیازمند رصد مستمر بازار است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتری در این حوزه فعالیت کنند تا مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکلی مواجه نشوند.



معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گیلانغرب تصریح کرد: آرامش اقتصادی و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای مورد نیاز، مستلزم پایش مداوم وضعیت بازار و اجرای دقیق برنامه‌های نظارتی است.



پرندین با اشاره به اهمیت سلامت عمومی گفت: رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای عرضه مواد غذایی به‌ویژه قصابی‌ها ضروری است و با هرگونه تخلف در حوزه سلامت و بهداشت عمومی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.



وی ادامه داد: در این نشست بر نظارت بر شرایط نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی، جلوگیری از ذبح دام خارج از کشتارگاه و استفاده از ظرفیت کشتارگاه‌های مجاز تأکید شد.



معاون فرماندار گیلانغرب همچنین از ضرورت کنترل و آزمایش محصولات کشاورزی عرضه‌شده در بازار خبر داد و افزود: سلامت محصولات، میزان باقی‌مانده سموم و انطباق آنها با استانداردهای بهداشتی باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.



وی در پایان با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: برای تأمین پایدار گوشت مرغ در شهرستان، بازگشت واحدهای مرغداری غیرفعال به چرخه تولید ضروری است و دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع موانع تولید و حمایت از فعالان این بخش همکاری لازم را داشته باشند.