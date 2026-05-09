به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های راهداری استان سمنان با اشاره به آغاز عملیات بهسازی کریدورهای اصلی کشور از آغاز اردیبهشت سال جاری، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ هزار میلیارد تومان به این منظور قرارداد بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تکمیل طرح‌ها مقدار این اعتبارات به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، توضیح داد: طبق برآوردها بخش عمده این قراردادها تا شهریور ماه سال جاری می بایست پایان یابد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید به اینکه محور تهران به مشهد نیز به عنوان یک کریدور حیاتی و مهم در این قرارداد آورده شده است، افزود: ۸۰ درصد بار و مسافر کشور در این محور جا به جا می‌شود.

اکبری با تقدیر از عملکرد نیروهای راهداری برای ارتقا وضعیت جاده‌ها، تصریح کرد: هم اکنون ۲۳۰ اکیپ عملیاتی در مسیر ترانزیتی تهران به مشهد در حال فعالیت هستند.

وی از تخصیص منابع مالی در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: می‌کوشیم تا کریدور تهران به مشهد تا پایان سال به وضعیت ایده آل و مطلوب کاربران جاده‌ای برسد.