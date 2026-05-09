«بگیر و ببند شدید» در بحرین؛ آل خلیفه دهها نفر را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقامات و نیروهای امنیتی بحرینی در بحبوحه آزار و اذیت مداوم چهره‌های مطرح شیعی این کشور از جمله شخصیت‌های حوزوی معروف، دست به یورش به منازل شمار زیادی از علما و دستگیری‌ آنها زدند.

مقامات بحرینی در همین راستا، علما و اساتید دینی حوزه علمیه از جمله شیخ محمود العالی، شیخ محمد صنقور و شیخ علی الصددی را دستگیر کردند.

فهرست بازداشت‌شدگان همچنین شامل شیخ جاسم الخیاط، شیخ منیر المعتوق، شیخ رائد الستری، شیخ علی حمیدان، شیخ ایوب البحرانی، شیخ عیسی المؤمن، شیخ علی رحمة، شیخ هانی البناء، شیخ فاضل الزاکی، شیخ علی المتغوی، شیخ غازی السماک، شیخ محمد جواد الشهابی، شیخ علی سند، شیخ حسین المحروس، سید صادق المالکی، شیخ علی ناجی، سید حسین الکرانی، شیخ علی حسن الصیبعی، شیخ جاسم المؤمن، شیخ رضی القفاص، شیخ حامد عاشور، شیخ جمیل العالی، شیخ محمد الخرسی، والشیخ صادق العافی و نیز دو فرزند شیخ عیسی قاسم مرجعیت دینی بحرینی است.

سلب تابعیت مداح شیعی

یک مداح شیعی بحرینی هم به نام «محمد غلوم» هم امروز شنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که مقامات بحرینی وی را سلب تابعیت کرده و ناگزیر ساخته‌اند تا خاک این کشور را ترک کند.

ادعای بحرین در بازداشت ۴۱ نفر از افراد مرتبط با ایران

از سوی دیگر وزارت کشور بحرین ادعا کرد که ۴۱ نفر که عضو تشکیلات مرتبط با سپاه پاسداران ایران بودند را بازداشت کرده است.

وزارت بحرین این ۴۱ نفر را به جاسوسی برای طرف‌های خارجی متهم کرد.

اقدامات بحرین در راستای بازداشت شماری از شیعیان و سلب تابعیت و اخراج آنها از کشور انجام می‌شود.