اوقاف زنجان یک قطعه زمین به قویترین جوان جهان اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی از اهدای یک قطعه زمین وقفی در قیدار به «حمیدرضا محمدی تنها» قویترین جوان جهان برای حمایت از این قهرمان وزنهبرداری خبر داد و گفت: این اقدام حمایتی با مجوز حجتالاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در این سازمان صورت گرفت.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه، افزود: این اقدام با هماهنگیها و پیگیریهای لازم توسط احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و دیگر مسئولان توسط مجموعه اوقاف استان و شهرستان انجام شده و با اعطای مجوزهای مربوطه، زمینه این حمایت فراهم شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه حمایت از استعدادهای جوان و قهرمانان ملی از نیازهای مهم فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است، افزود: هدف از این اقدام، حمایت از یک جوان افتخارآفرین زنجانی است تا بتواند مسیر پیشرفت ورزشی و زندگی خود را با پشتوانهای بهتر ادامه دهد.
وی گفت: حمایت اوقاف از ورزش محدود به این مورد نیست و بارها از ورزشکاران مختلف و هیات های ورزشی متعدد حمایت کرده ایم که این گونه اقدامات با استفاده از ظرفیت وقف مایه افتخار است.
مسئول نهاد وقف استان در ادامه گفت: این قطعه زمین قرار است در قالب مراسمی رسمی با حضور این قهرمان و تعدادی از مسئولان به این ورزشکار اهدا شود و امیدواریم این اقدام علاوه بر حمایت از این قهرمان، زمینهساز توجه بیشتر به ورزشکاران مستعد استان نیز باشد.
کرمی افزود: اوقاف تلاش میکند در چارچوب ظرفیتهای قانونی و با استفاده از ظرفیت موقوفات در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و حمایتی نقشآفرینی داشته باشد و در این مسیر از نخبگان و افتخارآفرینان استان نیز حمایت کند.
حمیدرضا محمدیتنها، ورزشکار زنجانی در دسته مثبت ۱۱۰ کیلوگرم مسابقات وزنهبرداری جوانان جهان با مهار وزنههای ۱۷۱، ۱۷۶ و ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب و ۲۰۶، ۲۱۴ و ۲۲۱ کیلوگرم در دوضرب و ثبت مجموع ۴۰۱ کیلوگرم موفق شد سه مدال طلای جهان را از آن خود کند.
