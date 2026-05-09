اخراج یک بلوک ۱۲۰ رأسی دام غیرمجاز از مرتع آردینه دماوند

محمد میرزاکریمی، در گفتگو با خبرنگارمهر، از اخراج یک بلوک دام غیرمجاز از مرتع آردینه خبر داد.

میرزاکریمی اعلام کرد: یگان حفاظت این اداره در ادامه طرح‌های پایش و نظارت بر مراتع، موفق به شناسایی و اخراج یک بلوک دام غیرمجاز از مرتع پلاک آردینه شد.

وی افزود: این بلوک دام به تعداد ۱۲۰ واحد دامی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در حال چرا در مرتع آردینه بود که با اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت، از مرتع خارج و به روستای مربوطه هدایت شد.

رئیس اداره منابع طبیعی دماوند تأکید کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مراتع و صیانت از پوشش گیاهی مناطق مرتعی انجام گرفته است.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر مراتع شهرستان با هدف جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، جلوگیری از چرای زودهنگام و صیانت از منابع طبیعی، با جدیت ادامه خواهد داشت.