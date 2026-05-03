کنترل چرای دام، شرط حفظ مراتع کرمانشاه است

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح مراتع اظهار کرد: اجرای برنامههای مدیریت چرا و نظارت بر صدور و استفاده از پروانه چرای دام، از الزامات اساسی در حفظ و بهرهبرداری پایدار از مراتع استان است.
وی افزود: آمادگی مراتع از نظر وضعیت خاک و پوشش گیاهی برای ورود دام، موضوعی مهم است و باید از چرای زودهنگام و خارج از فصل جلوگیری شود تا به منابع طبیعی آسیب وارد نشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا، نشستهای تخصصی و برنامههای هماهنگ در سطح ملی و استانی برای ساماندهی وضعیت چرای دام در حال برگزاری و پیگیری است.
رستمی تصریح کرد: پایش مستمر مراتع و اجرای اقدامات حفاظتی با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی انجام میشود و تلاش شده از ظرفیتهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات استفاده شود.
وی با تأکید بر نقش بهرهبرداران در حفاظت از منابع طبیعی گفت: مشارکت دامداران و بهرهبرداران در کنار اقدامات اجرایی، نقش مهمی در صیانت از مراتع دارد و بدون همراهی آنها، دستیابی به اهداف حفاظتی دشوار خواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگسازی در حوزه استفاده اصولی از مراتع، میتواند به حفظ این سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده کمک کند.
