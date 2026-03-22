سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم سفرها و حضور گردشگران در فضای باز طی تعطیلات نوروزی پیش‌رو اظهار کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با تمام ظرفیت در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی ادامه داد: گشت‌های سیار، شبانه‌روزی و مشترک با دستگاه‌های مرتبط در تمامی شهرستان‌ها فعال هستند و به‌ویژه در نقاط حساس و مستعد تخلف، نیروهای ما با شدت بیشتری حضور دارند.

دستگیری چند متخلف در کوهپایه و برخوار

فرمانده یگان حفاظت با اشاره به عملیات‌های اخیر این یگان گفت: در روزهای گذشته، نیروهای ما در شهرستان‌های کوهپایه و برخوار موفق شدند چند نفر از متخلفان تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی ملی را شناسایی و دستگیر کنند؛ همچنین نزدیک به پنج تُن چوب قاچاق نیز کشف و ضبط شده است.

سرهنگ صادقی خاطرنشان کرد: برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: این برخوردها نتیجه افزایش گشت‌های بازدارنده و مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌های ارتباطی یگان بوده است.

برخورد با ورود دام‌های غیرمجاز به مراتع

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه ورود دام غیرمجاز به مراتع استان از مهم‌ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی است، تأکید کرد: ورود هرگونه دام بدون مجوز در فصل‌های ممنوعه، تخلف محسوب می‌شود و یگان حفاظت بدون اغماض با آن برخورد می‌کند.

به گفته وی، طی هفته‌های اخیر چندین مورد ورود دام غیرمجاز در مناطق مختلف استان گزارش شد که بلافاصله با حضور نیروها، ضمن اخطار به دامداران، صورتجلسه قانونی تنظیم و دام‌ها از مرتع خارج شدند.

سرهنگ صادقی افزود: تمام نیروهای ما در شهرستان‌ها برای کنترل آتش‌سوزی‌های احتمالی، جلوگیری از تخریب اراضی ملی، برخورد با قاچاق چوب، تصرف اراضی و ورود دام غیرمجاز به مراتع در حالت آماده‌باش کامل هستند.

وی همچنین از مردم و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن‌های ۱۴۰۵ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.