به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی، شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از حافظان مراتع و مرتعداران نمونه این شهرستان، با اشاره به اهمیت احیای مراتع و جلوگیری از روند بیابانی شدن اراضی، اظهار کرد: هرگونه کم‌توجهی به حفاظت از مراتع، زمینه‌ساز گسترش پدیده ریزگردها در گنبدکاووس و استان گلستان خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از مراتع در جامعه افزود: حفاظت از منابع طبیعی تنها با مشارکت عمومی محقق می‌شود و باید این موضوع به یک دغدغه همگانی تبدیل شود.

هاشمی همچنین اجرای طرح‌های احیای مراتع، از جمله بوته‌کاری با مشارکت جوامع محلی را از اقدامات ضروری در مسیر مقابله با تخریب منابع طبیعی عنوان کرد.

در ادامه ابوالفضل طهماسبی، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی گنبدکاووس نیز با اشاره به نقش حیاتی مراتع گفت: این اکوسیستم علاوه بر تأمین علوفه دام و کمک به امنیت غذایی، در تولید اکسیژن، ذخیره منابع آبی، جلوگیری از شکل‌گیری ریزگردها و حفاظت از خاک نقش اساسی دارد و صیانت از آن یک ضرورت انکارناپذیر است.