کشف سلاح غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، از کشف سلاح غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع کوه سفید خبر داد.

به گفته وی، محیط‌بانان در حین گشت و کنترل این منطقه، به حضور دو نفر با سلاح غیرمجاز، دوربین شکاری و بی‌سیم برخورد کردند که بلافاصله متوقف و ادوات کشف‌شده توقیف شد. این افراد برای پیگیری مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست معرفی شدند.

میرزاکریمی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی افزود: پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که یگان حفاظت و پاسگاه‌های محیط‌بانی با گشت و پایش شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت فعال هستند و شهروندان می‌توانند گزارش جرائم شکار و صید را به شماره پیامکی 09921001540 ارسال کنند.