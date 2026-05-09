۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

آتش‌افروز بازار گلپایگان در کمتر از ۶ ساعت زمین‌گیر شد

گلپایگان-فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از شناسایی و دستگیری عامل حریق و تخریب چند مغازه و خودرو در بازار این شهر، در کمتر از ساعت ۶ ساعت خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳:۳۰ بامداد روز شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، فردی با حضور در محدوده بازار گلپایگان اقدام به آتش‌زدن دو باب مغازه و لاستیک دو دستگاه خودرو در کوچه مجاور بازار کرده بود که بلافاصله پس از اعلام موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، بررسی میدانی، جمع‌آوری مستندات و رصدهای اطلاعاتی، موفق شدند در کمتر از ۶ ساعت هویت متهم را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی گلپایگان تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ محمدی ابراز کرد: متهم فردی ۴۰ ساله، غیربومی و از افراد معلوم‌الحال بوده که دارای مشکلات شدید روحی و روانی است و در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب این اقدام اعتراف کرده و انگیزه خود را مشکلات روحی و روانی عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش شهروندان، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

