تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان برای درگذشت جانباز سید سعید موسوی طاهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی، درگذشت جانباز سرافراز «سید سعید موسوی طاهری» را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان خطاب به خانواده محترم جانباز سرافراز زنده یاد «سید سعید موسوی طاهری» آمده است: «خبر درگذشت جانباز مرحوم «سید سعید موسوی طاهری» اسوه صبر و ایستادگی موجب تأثر و تألم خاطر گردید. این جانباز سرافراز سال‌ها با تحمل رنج ناشی از جراحت‌های دوران دفاع مقدس، الگویی از صبر و مقاومت برای جامعه بود.»

در ادامه پیام آزادبخت آمده است: «عظمت و اقتدار ایران اسلامی مرهون همت ایثارگران و دلاوری جانبازان و آزادگان سرافرازی است که بر سر پیمان ماندند و در حفظ و پاسداشت ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی در سراسر زندگی خویش کوشیدند. جانبازان سرمایه‌های ارزشمند نظام و انقلاب هستند.»

اینجانب درگذشت یادگار هشت سال دفاع مقدس، جانباز سرافراز «سید سعید موسوی طاهری» را خدمت شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل و برای آن جانباز معزز علو درجات را از بارگاه ایزد منان خواستارم.