۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

پزشکیان در پیامی درگذشت والده کولیوند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رییس جمهور با تسلیت درگذشت والده کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر به خانواده گرامی و سایر بستگان معزز، از خداوند برای آن بانوی مکرمه رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر کولیوند

رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

درگذشت والده بزرگوارتان را به جنابعالی، خانواده گرامی و سایر بستگان معزز تسلیت می‏گویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه رحمت و رضوان الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

محسن صمیمی

