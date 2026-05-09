به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو امیدوار است بحران اطراف ایران هرچه سریع‌تر پایان یابد.

وی درباره دیدار با رئیس‌جمهوری اوکراین افزود: برگزاری نشست با زلنسکی در کشوری ثالث تنها در صورت دستیابی به توافقات نهایی درباره یک معاهده صلح بلندمدت ممکن است.

وی گفت: من پیشنهاد دیدار با زلنسکی را مطرح نمی‌کنم، اما مخالف آن نیز نیستم.

پوتین افزود: ترامپ و دولت وی صادقانه در پی دستیابی به راه‌حل در اوکراین هستند، چرا که به این درگیری نیازی ندارند.

پوتین افزود: روسیه از تلاش‌های میانجی‌گرانه آمریکا قدردانی می‌کند، اما حل‌وفصل بحران پیش از هر چیز مسئله‌ای میان مسکو و کی‌یف است.

وی در عین حال گفت: زلنسکی اگر بخواهد می‌تواند به مسکو سفر کند.

پوتین افزود: دیدار با زلنسکی باید نقطه پایانی روند حل‌وفصل، نه برای آغاز مذاکرات باشد.

رییس جمهوری اوکراین گفت: رویکرد نخبگان غربی موجب شعله‌ور شدن بحران اوکراین شد و آنان از طریق اوکراینی‌ها با روسیه می‌جنگند.

پوتین افزود: ماکرون با من تماس گرفت و گفت اوکراین نمی‌تواند تحت تهدید سلاح، توافق‌های استانبول را امضا کند.

رئیس جمهوری روسیه افزود: درگیری میان ایران و اسرائیل بسیار پیچیده است.

پوتین گفت: در غرب افراد عاقلی وجود دارند و امیدوارم این جریان‌ها دوباره به قدرت بازگردند.

رییس جمهوری روسیه افزود: مسکو امیدوار است بحران پیرامون ایران هرچه سریع‌تر پایان یابد و روسیه به تماس‌های خود با طرف‌های درگیر در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

پوتین گفت: تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به زیان همه طرف‌ها خواهد بود و توافق‌ها باید در راستای منافع همه کشورهای خاورمیانه باشد.

پوتین گفت: سیاستمداران غربی با هدف استفاده ژئوپلیتیکی از اوکراین، روسیه را فریب دادند.

وی «گرهارد شرودر» صدراعظم پیشین آلمان را به‌عنوان مذاکره‌کننده ترجیحی برای گفت‌وگو میان روسیه و اروپا معرفی کرد.

پوتین در پایان گفت: روسیه تلاش می‌کند از طریق بحران اوکراین، هیچ طرفی نتواند امنیت این کشور را تهدید کند.