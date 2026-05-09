هشدار اقتصاددان آمریکایی درباره جهش هزینه سوخت جت

به گزارش خبرنگار مهر استیو هانکه ، استادتمام اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز در صفحه مجازی خود در ایکس نوشت شرکت‌های هواپیمایی آمریکا در ماه مارس حدود ۵ میلیارد دلار برای سوخت جت هزینه کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به فوریه سال جاری میلادی افزایشی ۵۶ درصدی داشته است.

هانکه تأکید کرده است که جهش شدید قیمت سوخت جت، بزرگ‌ترین بحران صنعت هوانوردی آمریکا پس از همه‌گیری کووید–۱۹ را رقم زده است.

این اقتصاددان همچنین در تحلیل خود نوشته است که شرایط اقتصادی ایجادشده در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، به چالش‌های جدی در اقتصاد آمریکا منجر شده و این کشور را با افت قابل توجه در شاخص‌های قدرت نرم مواجه کرده است.

بر اساس ادعای مطرح‌شده از سوی وی، نگاه بین‌المللی به آمریکا که دو سال پیش ۲۲ درصد مثبت بوده، اکنون به منفی ۱۶ درصد رسیده و این کشور از نظر تصویر جهانی حتی پس از چین با ۷ درصد و روسیه با منفی ۱۱ درصد قرار گرفته است.