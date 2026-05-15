به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوث چاینا مورنینگ پست امروز جمعه در خبری اختصاصی اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه تنها چند روز پس از پایان دیدار میان شی جین پینگ رئیس جمهور چین، با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود، سفری یک روزه به پکن خواهد داشت.

منابع آگاه به این روزنامه اعلام کردند که انتظار می‌ رود این سفر اواخر هفته آینده در ۲۰ ماه می (۳۰ اردیبهشت، چهارشنبه هفته آینده)، انجام شود.

آنها همچنین گفتند که این سفر بخشی از تعاملات معمول مسکو با پکن است و انتظار کمی می‌ رود که رژه یا استقبال مفصلی برگزار شود.

این اولین باری خواهد بود که چین در یک ماه میزبان سران آمریکا و روسیه خارج از یک چارچوب چندجانبه بوده است، که نشان دهنده تلاش‌های پکن برای مدیریت روابط با هر دو کشور و تثبیت خود به عنوان یک قدرت محوری در بحبوحه نظم جهانی است که به طور فزاینده ای متزلزل شده است.