۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

تنها چند روز پس از دیدار شی و ترامپ؛

رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار می‌کنند

تنها چند روز پس از پایان دیدار میان شی جین پینگ و دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور روسیه چهارشنبه هفته آینده به پکن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوث چاینا مورنینگ پست امروز جمعه در خبری اختصاصی اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه تنها چند روز پس از پایان دیدار میان شی جین پینگ رئیس جمهور چین، با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود، سفری یک روزه به پکن خواهد داشت.

منابع آگاه به این روزنامه اعلام کردند که انتظار می‌ رود این سفر اواخر هفته آینده در ۲۰ ماه می (۳۰ اردیبهشت، چهارشنبه هفته آینده)، انجام شود.

آنها همچنین گفتند که این سفر بخشی از تعاملات معمول مسکو با پکن است و انتظار کمی می‌ رود که رژه یا استقبال مفصلی برگزار شود.

این اولین باری خواهد بود که چین در یک ماه میزبان سران آمریکا و روسیه خارج از یک چارچوب چندجانبه بوده است، که نشان دهنده تلاش‌های پکن برای مدیریت روابط با هر دو کشور و تثبیت خود به عنوان یک قدرت محوری در بحبوحه نظم جهانی است که به طور فزاینده ای متزلزل شده است.

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      اتفاقا چین مایل نیست در بحران های سیاسی نقش ایفا کنه بلکه قدرت اقتصادی چین به عنوان جزیره ثبات دنیا این نقش را برایش ایجاد کرده
    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      چین و روسیه دو ابر قدرت در شرق می باشند!

