پیام تسلیت قالیباف خطاب به رئیس جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال مادر رییس جمعیت هلال احمر کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است؛

جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

رییس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر گردید.

از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران الهی و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای جنابعالی که اکنون در سنگر خطیر خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان به ویژه آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم هستید و نیز سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بدون شک، اجر تلاش های شما، هدیه ای ارزشمند به روح آن فقیده ی سعیده در دیار باقی خواهد بود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی