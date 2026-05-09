محک توان امدادگران لرستانی در «ساعت صفر جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش فرهنگ نوعدوستی و خدمترسانی و با عنایت به ارتقاء آمادگی و توان عملیاتی تیمهای عملیاتی شبکه امداد و نجات در مواجهه با حوادث بحرانی و تهدیدات ناشی از جنگ، عملیات بزرگ و سراسری امداد و نجات با عنوان «ساعت صفر جنگ رمضان» کلید خورد.
این رویداد مهم که همزمان با گرامیداشت هفته هلالاحمر برگزار شد، با شعار «سرخ پوشان جان فدا در خط مقدم نجات» از امروز در سراسر کشور و به طور مشخص در یکی از نقاط تعیین شده لرستان آغاز به کار کرد.
حضور تیمهای واکنش سریع، آواربرداری و آنست
در این عملیات، تیمهای مختلفی از جمله تیمهای واکنش سریع که وظیفه اعلام و ارزیابی اولیه حادثه را بر عهده دارند، تیمهای آواربرداری برای جستجو و نجات مصدومین احتمالی زیر آوار، و تیمهای آنست همراه سگهای تجسس که نقش حیاتی در یافتن افراد گمشده دارند، حضوری فعال و چشمگیر داشتند.
همچنین افسران ایمنی برای اطمینان از رعایت پروتکلهای امنیتی و حفظ جان نیروها و افراد حاضر در صحنه، در محل حضور یافتند. این حضور، تضمینکننده اجرای صحیح و ایمن عملیات بود.
