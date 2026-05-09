به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا کاظمی، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان و نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی، هفته هلالاحمر و صلیب سرخ را تبریک گفت.
در متن پیام سید حمیدرضا کاظمی آمده است: در آموزههای دین اسلام به یاری رساندن و خدمت به مردم به عنوان یک فضیلت اجتماعی سفارش اکید شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی که برآمده از ارزشهای اسلامی و انسانی است، خدمت به مردم سرلوحهی کار سازمانها، نهادها و تمام مسئولین بوده و هست که هلالاحمر به عنوان یک مجموعهی خدمترسان نمایانگر این اصل مهم و اساسی است.
کاظمی در ادامه پیام خود، هلالاحمر را نمایانگر اصل خدمت به مردم دانست و تأکید کرد که این نهاد همواره در شرایط بحرانی، جلوههایی از یاری رسانی، همدلی و آرامش را در جامعه به نمایش گذاشته است.
حضور مستمر امدادگران در بحرانها و حملات اخیر
کاظمی با اشاره به فعالیتهای هلالاحمر در شرایط بحرانی همچون زلزله، سیل و جنگ، گفت: جمعیت هلالاحمر همواره در شرایط بحرانی از جمله زلزله، سیل و جنگ، جلوههایی از یاریرسانی، همدلی و آرامش را در جامعه به نمایش گذاشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در ادامه پیام خود تأکید کرد: امسال در شرایطی هفته هلالاحمر را گرامی میداریم که نجاتگران و امدادگران این مجموعه مردممحور، در پی حملات بیرحمانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی به ایران اسلامی، بهصورت مستمر در میدان حضور داشته و به مردم آسیبدیده امدادرسانی نمودهاند.
کاظمی در پایان پیام خود اظهار داشت: اینجانب ۱۸ اردیبهشت ماه، روز جهانی هلالاحمر و صلیب سرخ را به تمام اعضای این نهاد خدمترسان، علیالخصوص نیروهای ایثارگر و جانبرکف هلالاحمر استان لرستان تبریک گفته و قدردان تلاشهای این عزیزان هستم.
