استاندار گیلان: سند مالکیت منشأ توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت استان گیلان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، با تمجید از عملکرد ثبت اسناد و املاک گیلان اظهار کرد: این استان در سال‌های اخیر با ثبت عملکردی ممتاز در حوزه‌های ثبتی از جمله تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و تکمیل طرح حدنگاری اراضی ملی، در جمع استان‌های پیشتاز کشور قرار گرفته است.

وی افزود: گیلان در برنامه عملیاتی رتبه نخست را کسب کرده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب «سعید بدوی» مدیرکل و دیگر کارکنان ثبت اسناد است.

حق شناس اضافه کرد: این دستاوردها نتیجه مدیریت منسجم، تعامل بین‌دستگاهی و تلاش مجموعه کارشناسان و مدیران است و جای قدردانی ویژه از مدیرکل ثبت و اسناد گیلان دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه هنوز تبیین اهمیت سند مالکیت تک‌برگ جای کار فراوان دارد، تصریح کرد: بسیاری در مورد ذینفعی آن جای تردید دارند در حالی که سند مالکیت منشأ توسعه اقتصادی، اجتماعی، شهری و انسانی است. یکی از دلایل عدم رشد مناطق حاشیه‌ای، نبود سند مالکیت است.

حق‌شناس با اشاره به حادثه بازار رشت خاطرنشان کرد: پس از حادثه بازار رشت، برخی افراد بدون هیچ مالکیتی ادعای مالکیت کردند.

وی ادامه داد: از سازمان ثبت و دادگستری تشکر می‌کنم که با سرعت اقدام کردند و امروز بازسازی بازار در حالی آغاز شده که برخی مالکان هنوز اقدامی نکرده‌اند اما به خاطر حقوق مردم، این کار شروع شده است.