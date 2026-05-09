  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

استاندار گیلان: سند مالکیت منشأ توسعه است

استاندار گیلان: سند مالکیت منشأ توسعه است

رشت- استاندار گیلان با اشاره به عملکرد ممتاز اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در حوزه‌های ثبتی گفت: سند مالکیت منشأ توسعه اقتصادی، اجتماعی، شهری و انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت استان گیلان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، با تمجید از عملکرد ثبت اسناد و املاک گیلان اظهار کرد: این استان در سال‌های اخیر با ثبت عملکردی ممتاز در حوزه‌های ثبتی از جمله تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و تکمیل طرح حدنگاری اراضی ملی، در جمع استان‌های پیشتاز کشور قرار گرفته است.

وی افزود: گیلان در برنامه عملیاتی رتبه نخست را کسب کرده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب «سعید بدوی» مدیرکل و دیگر کارکنان ثبت اسناد است.

حق شناس اضافه کرد: این دستاوردها نتیجه مدیریت منسجم، تعامل بین‌دستگاهی و تلاش مجموعه کارشناسان و مدیران است و جای قدردانی ویژه از مدیرکل ثبت و اسناد گیلان دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه هنوز تبیین اهمیت سند مالکیت تک‌برگ جای کار فراوان دارد، تصریح کرد: بسیاری در مورد ذینفعی آن جای تردید دارند در حالی که سند مالکیت منشأ توسعه اقتصادی، اجتماعی، شهری و انسانی است. یکی از دلایل عدم رشد مناطق حاشیه‌ای، نبود سند مالکیت است.

حق‌شناس با اشاره به حادثه بازار رشت خاطرنشان کرد: پس از حادثه بازار رشت، برخی افراد بدون هیچ مالکیتی ادعای مالکیت کردند.

وی ادامه داد: از سازمان ثبت و دادگستری تشکر می‌کنم که با سرعت اقدام کردند و امروز بازسازی بازار در حالی آغاز شده که برخی مالکان هنوز اقدامی نکرده‌اند اما به خاطر حقوق مردم، این کار شروع شده است.

کد مطلب 6824900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها