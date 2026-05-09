هشدار هواشناسی لرستان: وزش باد شدید تا روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور،روز شنبه با تشریح اطلاعیه جدید اداره کل هواشناسی استان لرستان به تحلیل شرایط جوی استان پرداخت.
افزایش ابر و وزش باد شدید تا روز دوشنبه
مرادپور به رسانهها اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز تا روز دوشنبه، افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه و شدید لحظهای، پدیدههای غالب آسمان استان است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار صادره، گفت: شرایط سرعت وزش باد با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و خطر شکستن درختان کهنسال همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: از شهروندان درخواست میشود از تردد غیرضروری در نزدیکی سازههای ناپایدار خودداری کنند.
حاکمیت شرایط ناپایدار از عصر سهشنبه
مرادپور افزود: از عصر سهشنبه تا ساعاتی از روز چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان احتمال وقوع بارشهای پراکنده و گاهی رگباری باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرد در صورت وقوع رعد و برق از تردد در فضاهای باز و نزدیکی درختان خودداری کرده و وسایل برقی را خاموش کنند.
افزایش تدریجی دماهای روزانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه
مرادپور در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دمای روزانه به تدریج افزایش مییابد.
