هشدار هواشناسی لرستان: وزش باد شدید تا روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور،روز شنبه با تشریح اطلاعیه‌ جدید اداره کل هواشناسی استان لرستان به تحلیل شرایط جوی استان پرداخت.

افزایش ابر و وزش باد شدید تا روز دوشنبه

مرادپور به رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز تا روز دوشنبه، افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه و شدید لحظه‌ای، پدیده‌های غالب آسمان استان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار صادره، گفت: شرایط سرعت وزش باد با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و خطر شکستن درختان کهنسال همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در نزدیکی سازه‌های ناپایدار خودداری کنند.

حاکمیت شرایط ناپایدار از عصر سه‌شنبه

مرادپور افزود: از عصر سه‌شنبه تا ساعاتی از روز چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرد در صورت وقوع رعد و برق از تردد در فضاهای باز و نزدیکی درختان خودداری کرده و وسایل برقی را خاموش کنند.

افزایش تدریجی دماهای روزانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه

مرادپور در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دمای روزانه به تدریج افزایش می‌یابد.