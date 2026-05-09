۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

هشدار هواشناسی لرستان: وزش باد شدید تا روز دوشنبه

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی استان لرستان، از افزایش ابر و وزش باد قابل ملاحظه و شدید لحظه‌ای تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور،روز شنبه با تشریح اطلاعیه‌ جدید اداره کل هواشناسی استان لرستان به تحلیل شرایط جوی استان پرداخت.

افزایش ابر و وزش باد شدید تا روز دوشنبه

مرادپور به رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز تا روز دوشنبه، افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه و شدید لحظه‌ای، پدیده‌های غالب آسمان استان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار صادره، گفت: شرایط سرعت وزش باد با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و خطر شکستن درختان کهنسال همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در نزدیکی سازه‌های ناپایدار خودداری کنند.

حاکمیت شرایط ناپایدار از عصر سه‌شنبه

مرادپور افزود: از عصر سه‌شنبه تا ساعاتی از روز چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرد در صورت وقوع رعد و برق از تردد در فضاهای باز و نزدیکی درختان خودداری کرده و وسایل برقی را خاموش کنند.

افزایش تدریجی دماهای روزانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه

مرادپور در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دمای روزانه به تدریج افزایش می‌یابد.

