افزایش نسبی دما از فردا یکشنبه در گلستان

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز نیز آسمان در غالب نقاط استان ابری بود و فعالیت سامانه بارشی ادامه داشت.



وی افزود: در این مدت، بارش‌های پراکنده باران گاهی به‌صورت رگبار و همراه با رعد و برق در برخی مناطق همراه بود و پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی نیز از دیگر پیامدهای این شرایط جوی بود.



ملاحی با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده اظهار کرد: از فردا بکشنبه به‌تدریج از ناپایداری‌ها کاسته شده و جو استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت؛ در نتیجه انتظار داریم دمای هوا در سطح استان افزایش نسبی داشته باشد.



کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: با این حال، در ساعات عصر و شب، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق کوهپایه‌ای، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده همچنان وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه نیز استان تحت تأثیر امواج ناپایدار و گذرا قرار می‌گیرد که می‌تواند سبب افزایش موقتی ناپایداری‌ها در برخی نقاط شود.