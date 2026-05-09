به گزارش خبرنگار مهر، شماره دوم نشریه «موج سخن»، ویژه‌نامه جنگ رمضان، به صاحب امتیازی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان منتشر شد.

امیر محمد سوری لکی مدیر مسئول و ساحل گودرزی سردبیر این نشریه علمی تخصصی هستند.

در این شماره از نشریه «موج سخن»، گزیده مطالب متنوع و ارزشمندی منتشر شده که شامل «سخن سردبیر»، «سخن مدیر مسئول»، «فرشته‌های میناب»، «فریاد همبستگی»، «بذرهای رمضان»، «روایت مرد اندیشه‌ورز»، «دختر مقاومت»، «دل سروده‌ها» و «نگارخانه» است.

این مطالب با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، پاسداشت حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در جنگ رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب در معرض خوانش علاقه‌مندان قرار گرفته است.

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشجویان دانشگاه لرستان با انتشار شماره دوم نشریه «موج سخن»، گامی در جهت ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه ملت ایران در جنگ رمضان برداشته است.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشریه را از طریق کانال‌های رسمی انجمن در پیام‌رسان‌های بله و ایتا دریافت کنند.