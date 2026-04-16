به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی در حاشیه بازدید از خط ریلی غرب کشور و مسیر راهآهن کرمانشاه به اسلامآباد غرب، اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از پروژههای کلیدی ریلی و زیربنایی کشور، با اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ همت) اعتبار در سفر اخیر هیئت دولت، با قدرت وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است.
وی با تأکید بر اینکه طرح ریلی کرمانشاه به خسروی به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی دارای اهمیت و نقش راهبردی ویژهای برای دولت است، افزود: در بخش زیرسازی مسیر کرمانشاه تا اسلامآباد غرب تاکنون بیش از ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و عملیات ریلگذاری نیز رسماً آغاز گردیده است؛ به طوری که در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر آماده ریلگذاری است و امیدواریم این روند با شتاب بسیار بیشتری به پیش برود.
استاندار کرمانشاه با تشریح وضعیت کارگاههای عمرانی این کلانپروژه خاطرنشان کرد: این پروژه ۱۱۵ کیلومتری هماکنون در ۶ جبهه کاری مجزا شامل یک تونل، دو پل، دو جبهه عملیات خاکی و یک کارگاه ریلگذاری به صورت کاملاً فعال در حال اجراست.
حبیبی با بیان اینکه منابع مالی پروژه از محل مصوبات سفر رئیسجمهور به موقع تأمین و تزریق شده است، تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که پیمانکار، قطعه کرمانشاه تا اسلامآباد غرب را در سال جاری جمعبندی کرده و به نقطه قابل بهرهبرداری برساند. در همین راستا، کارفرمای پروژه یعنی شرکت زیرساخت، بستر لازم را در کل مسیر فراهم کرده و پیمانکار مکلف است با استقرار تمامی عوامل اجرایی، عملیات در بخشهای مختلف شامل زیرسازی، ریلگذاری و تأمین ادوات را بدون حتی یک روز توقف ادامه دهد.
مقام عالی دولت در استان در پایان با اشاره به ابعاد بینالمللی این کریدور ترانزیتی، از انجام رایزنیهای مستمر در سطح ملی برای اتصال خط ریلی ایران به عراق خبر داد و گفت: دولت و وزارت امور خارجه مذاکرات سازندهای با کشور عراق داشتهاند تا عملیات اجرایی خط ریلی از سمت عراق نیز آغاز شود. با اتمام کار توسط دو طرف و اتصال این مسیر راهبردی به بغداد، یکی از کریدورهای اصلی ترانزیتی کشور تکمیل شده که بهرهبرداری از آن، بهویژه در ایام اربعین، نقش بیبدیلی در تسهیل تردد زائران ایفا خواهد کرد.
نظر شما