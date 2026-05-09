به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در دیدار با سرکنسول جدید عراق در کرمانشاه اظهار کرد: این نشست در فضایی سازنده برگزار شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در چهار حوزه فرهنگی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی تأکید کردند.

وی پروژه راه‌آهن کرمانشاه–خسروی به سمت بغداد را طرحی بین‌المللی و حیاتی برای دو کشور دانست و افزود: مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی طرف عراقی در بغداد انجام شود تا با هماهنگی مشترک، روند اجرای این پروژه تسریع شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سیاست توسعه روابط با همسایگان گفت: دیپلماسی اقتصادی محور اصلی برنامه‌های استان‌های مرزی است و برای کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت‌های مرزی، جلسات منظم میان دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.

حبیبی ادامه داد: هدف‌گذاری ما افزایش سرعت در روند صادرات و واردات و ایجاد جهش در حجم مبادلات تجاری است و در همین راستا نشست‌هایی میان اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و استان‌های همجوار عراق برنامه‌ریزی شده است.

وی ظرفیت‌های پزشکی و علمی استان را از فرصت‌های مهم همکاری عنوان کرد و گفت: توسعه توریسم درمانی و تبادل دانشجو و استاد میان دانشگاه‌های کرمانشاه و مراکز علمی عراق در دستور کار مشترک قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت روابط دو کشور اظهار داشت: در این دیدار بر ارتقای کیفیت محصولات ایرانی برای حضور مؤثرتر در بازار عراق نیز تأکید شد تا از اعتماد متقابل موجود برای تقویت تجارت بهره گرفته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی مشترک برای شناسایی و رفع موانع مرزی ادامه خواهد داشت تا نتایج این همکاری‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.