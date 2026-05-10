به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی و پیگیری پروژههای زیربنایی استان با حضور استاندار، معاونان و جمعی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی به منظور هماهنگی بیشتر برای جذب منابع مالی در سطح کلان در عصر یکشنبه برگزار شد.
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در این جلسه به نتایج رایزنیهای اخیر خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: پس از گفتوگوهای انجام شده پیرامون ارزیابی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی در منطقه، مقرر گردید تا پروژههای دارای اولویت به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
وی تدوین مستندات علمی و دقیق را پیششرط اصلی برای دفاع از این طرحها در پایتخت دانست و افزود: دستگاههای اجرایی مکلف هستند با نگاهی کاملاً کارشناسانه، آن دسته از پروژههایی را که دارای ابعاد ملی و شاخصهای توسعهای هستند، شناسایی و با اطلاعات جامع به سازمان برنامه و بودجه معرفی نمایند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از دستاوردهای این نشستهای کشوری، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که خروجی این پیگیریها منجر به تخصیص اعتبارات مناسبی شود تا روند پیشرفت، تحول و آبادانی در سطح استان با شتاب بیشتری همراه گردد.
حبیبی در پایان نقش سرمایهگذاران غیردولتی را نیز در این مسیر حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: برای تکمیل سریعتر این طرحهای زیربنایی، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولتی، باید بستر مناسبی برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی نیز فراهم شود تا شاهد بهرهبرداری زودهنگام از این زیرساختها باشیم.
نظر شما