به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شامگاه شنبه در اجتماع مردم منطقه آزادشهر مشهد اظهار کرد: مردم با حضور در خیابان‌ها، چهارراه‌ها و میادین شهر، امنیت، آرامش و اطمینان خاطر را برای شهروندان فراهم کرده‌اند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه مردم مشهد طی حدود ۷۰ شب گذشته در خیابان‌ها و میادین شهر حضور یافته‌اند، بیان کرد: این حضور مردمی که در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفته، علاوه بر ایجاد اطمینان و آرامش در شهر، پشتوانه‌ای بزرگ برای رزمندگان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل است.

وی افزود: بدون هیچ تردیدی وعده الهی بر پیروزی مستضعفان بر مستکبران تحقق خواهد یافت و ملت ایران پیروز این میدان خواهد بود.

حسینی با اشاره به برگزاری تجمع‌های مردمی در نقاط مختلف مشهد گفت: در بیش از ۲۰۰ نقطه شهر مقدس مشهد، مردم هر شب با حضور خود فضای شهر را مزین می‌کنند و با شعارها و رجزخوانی‌های خود، روحیه دشمن را تضعیف می‌کنند.

فرماندار مشهد به وضعیت اقتصادی و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: مسئولان شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی در تلاش هستند تا آرامش و امنیت اقتصادی در بازار حفظ شود. طبیعی است که در شرایط جنگی، اقتصاد نیز از فضای جنگ متاثر می‌شود، اما همه دستگاه‌ها در حال مدیریت شرایط هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ گروه نظارتی در سطح شهر فعال هستند، تصریح کرد: گروه‌های نظارتی شامل تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و همچنین ۴۰ گروه از بسیج اصناف، به صورت مستمر بازار را رصد و پایش می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: در شرایط کنونی، با هرگونه گران‌فروشی و احتکار به شدت برخورد خواهد شد و افرادی که بخواهند از شرایط سوءاستفاده کنند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه می‌شوند.

فرماندار مشهد از مردم خواست در نظارت بر بازار مشارکت فعال داشته باشند و افزود: در شهری با جمعیت چند میلیونی، امکان استقرار ناظر در همه نقاط وجود ندارد، بنابراین همراهی مردم نقش مهمی در کنترل بازار دارد.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به گران‌فروشی، احتکار و مشکلات بازار را از طریق سامانه‌های ۱۲۴، ۱۳۵، ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش دهند تا دستگاه‌های مسئول نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.

حسینی با تاکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام ملی گفت: امروز وحدت و همبستگی بزرگی در کشور شکل گرفته و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کنیم. نباید اجازه داد برخی رفتارها یا حاشیه‌ها این اتحاد را مخدوش کند.

فرماندار مشهد افزود: همه مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای مدیریت شرایط تلاش کنند و همان‌گونه که وعده الهی است، ملت ایران با انسجام و همدلی پیروز این میدان خواهد بود.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان تجمع‌های مردمی، خانواده‌ها، نوجوانان، کودکان، روحانیون و مجریان برنامه‌ها، تاکید کرد: سربلندی، سرافرازی و پیروزی از آن ملت ایران و مردم غیور و غیرتمند خواهد بود.