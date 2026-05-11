حسینی: وجود مراکز استقبال از زائر در ورودی مشهد یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی در حاشیه مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی و ایستگاه استقبال از زائر سردار شهید رجبعلی محمدزاده در منطقه ۷ مشهد اظهار کرد: این شهر با ۳۰ میلیون زائر سالانه نیازمند مراکز مناسب برای تکریم زائران است و ورودی غرب و جنوب استان مهم‌ترین مسیر تشرف محسوب می‌شود.

فرماندار مشهد بیان کرد: ابتدا باید از شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد و تمام همکارانشان در مجموعه مدیریت شهری تشکر کنم. پروژه‌هایی که در سطح شهر برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله در یکی دو هفته اخیر چندین پروژه حائز اهمیت را شاهد بوده‌ایم.

وی بیان کرد: با توجه به منابع شهرداری و مشکلات موجود، این اراده و عزم، بسیار قابل تقدیر است.

حسینی اظهار کرد: شهر مقدس مشهد همان‌گونه که از نامش پیداست، بخش عمده‌ای از خدمات خود را باید به آستان حضرت رضا(ع) و زائران ایشان اختصاص دهد. حضور زائران در مشهد مقدس، بدون هیچ اغراقی، مایه برکت مطلق برای این شهر است. ما به عنوان خادمان حضرت رضا(ع) در هر جای مشهد که هستیم، موظف به تکریم و تعظیم شایسته زائران ایشان هستیم.