۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۲

رایزنی قطر و عربستان درباره کاهش تنش‌های منطقه‌ای

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و پیشبرد روند میانجی‌گری گفت‌وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان درباره تلاش‌های کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.

براساس گزارش این وزارتخانه، بن عبدالرحمن بر ضرورت همراهی طرف‌ها با تلاش‌های میانجی‌گرانه و دستیابی به توافقی پایدار تأکید کرده است.

وزارت امور خارجه قطر تأکید کرد که نخست‌وزیر این کشور در این گفت‌وگوی تلفنی خواستار همکاری طرف‌ها با روند میانجی‌گری شده است.

