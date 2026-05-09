به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان درباره تلاش‌های کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.

براساس گزارش این وزارتخانه، بن عبدالرحمن بر ضرورت همراهی طرف‌ها با تلاش‌های میانجی‌گرانه و دستیابی به توافقی پایدار تأکید کرده است.

وزارت امور خارجه قطر تأکید کرد که نخست‌وزیر این کشور در این گفت‌وگوی تلفنی خواستار همکاری طرف‌ها با روند میانجی‌گری شده است.