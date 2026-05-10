گاردین: ترامپ به دنبال بستن پرونده جنگ با ایران قبل از سفر به چین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین از شکاف روزافزون بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر جنگ متوقف شده با ایران خبر داد. موضع گیری های علنی که سعی در نشان دادن هماهنگی کامل بین دو طرف دارد بی‌اعتمادی عمیق و اختلافات سیاسی را پنهان می‌کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو بیش از حد اصرار دارد که از قدرت رابطه خود با رئیس جمهور ترامپ تعریف کند. تحلیلگران صهیونیست معتقدند که این اصرار تردیدهای بیشتری را در مورد آنچه در پشت صحنه اتفاق می‌افتد ایجاد می‌کند، به ویژه بعد از آن که اطلاعاتی مبنی بر کنار گذاشته شدن تل آویو از برخی رایزنی‌های واشنگتن در مورد جنگ و مذاکرات غیرمستقیم با ایران با میانجیگری پاکستان منتشر شد.

دالیا شیندلین تحلیلگر سیاسی آمریکایی صهیونیستی تاکید کرد، اظهارات مکرر نتانیاهو در مورد رابطه قوی اش با ترامپ بیشتر از آن که اطمینان بخش باشد نگران کننده است. جنگ در مقایسه با اهداف اولیه بسیار بد پیش می‌رود.

نتانیاهو نقش محوری در ترغیب ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایفا کرد. وی ترامپ را متقاعد کرد که نظام ایران نزدیک به فروپاشی است! و می توان الگوی ونزوئلا را در این کشور پیاده کرد. این ارزیابی‌ها کاملاً اشتباه از آب درآمدند. نظام ایران پابرجا است، مردم علیه نظام اقدام نکردند و تهران توانست با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای خلیج فارس و ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، با قدرت تلافی کند و یک بحران اقتصادی جهانی را به راه بیندازد. ترامپ به دنبال بستن پرونده جنگ قبل از سفر قریب‌الوقوع خود به پکن و ملاقات با رئیس جمهور چین است. با این حال، پیامدهای جنگ از نظر سیاسی سرنوشت این دو نفر را به هم گره زده است. نتانیاهو با انتخاباتی روبرو است که می‌تواند به فعالیت سیاسی او پایان دهد، در حالی که ترامپ از تأثیر جنگ بر جایگاه داخلی خود و انتخابات آینده آمریکا می‌ترسد.