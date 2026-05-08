جزئیات دیدار وزیرخارجه قطر و معاون ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که «جی دی ونس»، معاون دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا هم اکنون در کاخ سفید با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخستوزیر قطر، دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این مذاکرات، بحث و بررسی پیرامون مذاکرات جاری با ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار بر ضرورت حمایت از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان تاکید کردند. نخستوزیر قطر همچنین بر لزوم دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را محقق سازد، تاکید کرد.
وزیر خارجه قطر در دیدار با ونس بر لزوم دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را محقق سازد، تاکید کرد.
نظر شما