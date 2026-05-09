سرلک: تهاجم چندلایه آمریکا در شب اول جنگ رمضان فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی سرلک شامگاه شنبه در تجمع بزرگ مردم آستارا با تشریح ابعاد حمله ناکام آمریکا در شب اول جنگ رمضان گفت: آرایش گسترده نیروهای آمریکایی از دهها هزار تفنگدار تا بیش از هزار فروند هواپیمای جنگی نشان میداد که دشمن قصد آغاز یک تهاجم تمامعیار علیه ایران را داشت، اما این طرح با حضور مردم و ورود سریع نیروهای امنیتی و نظامی خنثی شد.
وی با اشاره به مشارکت ۱۷ سرویس اطلاعاتی جهان در عملیات ضدایرانی افزود: آمریکا حتی برای ورود زمینی از دو محور و اجرای عملیات هلیبرد در چند استان برنامهریزی کرده بود، اما مردم ایران نخستین خط دفاع بودند و کار را در همان ساعات اول تمام کردند.
سرلک میدان دیپلماسی را نیز یکی از عوامل اصلی مدیریت بحران دانست و گفت: با نظارت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، انسجام در تصمیمات کلان امنیتی حفظ شد و این وحدت، دشمن را زمینگیر کرد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به سه موج حملات ایران علیه پایگاههای آمریکا در منطقه اظهار داشت: در موج اول رادارهای آمریکا نابود شد و در موجهای بعدی مراکز فرماندهی و آشیانههای هوایی در بحرین، امارات، عربستان، اردن، پایگاه ویکتوریا و اقلیم کردستان در هم کوبیده شد.
وی نمونههایی از فروپاشی نیروهای آمریکایی را نیز بیان کرد و گفت: در بوبیان کویت ۵۰۰ افسر و خلبان در سنگرها منهدم شدند و در ابوظبی بیش از ۱۵۰۰ نظامی در هتلهای محل اختفای خود کشته و مجروح شدند. نه هزار سرباز نیز به دستور ترامپ از منطقه خارج شدند.
سرلک با اشاره به هدف قرار گرفتن ناو «آبراهام» با چهار پهپاد گفت: اگر آمریکا اشتباه کند، موشکهایی داریم که ناوهایش را در اقیانوس غرق میکند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه کردستان عزیز تن ماست شایعات درباره حمله ایران به اقلیم کردستان را رد کرد و از مسئولان اقلیم خواست تجزیهطلبها را از منطقه خارج کنند.
سردار سرلک در پایان با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمادگی محور مقاومت گفت: اگر امام ما دستور بدهد، فتح قدس قطعی است.
نظر شما