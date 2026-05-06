به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علیی شامگاه چهارشنبه در شصت‌ و هفتمین شب تجمعات مردمی آستارا ضمن تبریک هفته عقیدتی ـ سیاسی در سپاه، از حضور گسترده و مستمر مردم این شهرستان قدردانی کرد و گفت: مردم عزیز و بصیر آستارا تعظیم شعائر الهی را به بهترین شکل انجام می‌دهند و ثواب این عمل کمتر از هیچ عبادت مستحبی نیست؛ چراکه تعظیم شعائر نشانه تقوای اجتماعی است.

وی با اشاره به آیه ۱۸ سوره فتح و واقعه «بیعت رضوان» اظهار کرد: بیعت در دین اسلام جایگاه بسیار مهمی دارد. اصحاب پیامبر(ص) در سال ششم هجرت با بیعتی واقعی و تا آخرین قطره خون، آمادگی خود را برای دفاع از پیامبر اعلام کردند و خداوند نیز دو پاداش به آنان عطا کرد؛ نزول سکینه بر دل‌ها و فتح قریب؛ اگر امروز نیز مردم با ولیّ خود بیعت دلی داشته باشند، خداوند فتح قریب را نصیب این ملت خواهد کرد.

شکست دشمن در عرصه نظامی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تحولات اخیر گفت: دشمن در عرصه نظامی کاملاً شکست خورده و توان ورود به جنگ را ندارد. بلوف‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نیز با عقب‌نشینی همراه شد و دشمن فهمید که قدرت نیروهای مسلح ایران واقعی و عملی است.

وی با بیان خاطراتی از شهیدان سردار سلامی و سردار حاجی‌زاده درباره توانمندی‌های دفاعی کشور افزود: تولید موشک و پهپاد ما در روزهای جنگ چندین برابر شد و امروز دشمن هزینه‌های سنگینی از حملات دقیق ما متحمل شده است.

لزوم اقتدار در اقتصاد

حجت‌الاسلام علیی با انتقاد از برخی نابسامانی‌های اقتصادی گفت: همان‌طور که برد موشک‌های ما دو هزار کیلومتر است، باید برد اقتصادی کشور نیز دو هزار کیلومتر باشد. اینکه در یک روز قیمت خودرو ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یابد قابل قبول نیست و مسئولان باید به‌صورت عملی وارد میدان شوند.

وی افزود: جهاد تبیین فقط گفتن نیست؛ عمل می‌خواهد. مسئولان باید با فساد مقابله کنند و اجازه ندهند دشمن از مسیر اقتصاد وارد فتنه‌سازی شود.

تجمعات مردمی و خنثی‌سازی فتنه‌ها

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به حضور ۶۵ روزه مردم آستارا در تجمعات شبانه گفت: دشمن به‌دنبال ایجاد اغتشاش بود اما حضور مردم روزه‌دار در خیابان‌ها، بزرگ‌ترین فراخوان دشمن را در چهارشنبه‌سوری ناکام گذاشت.

وی تأکید کرد: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمان ندهند، مردم این میدان‌ها را ترک نخواهند کرد.

حجت‌الاسلام علیی با اشاره به استمرار تهدیدات در منطقه افزود: جنگ فقط شلیک نیست؛ گاهی با عدم شلیک نیز اراده خود را بر دشمن تحمیل می‌کنیم. نیروهای مسلح در همه سناریوها آماده‌اند؛ چه در تنگه هرمز، چه در مقابله با تجزیه‌طلب‌ها در اقلیم کردستان.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در پایان گفت: هر روزی که مردم در این میدان‌ها حاضر می‌شوند، یوم‌الله است؛ زیرا دشمن مأیوس می‌شود و دین تعالی پیدا می‌کند. ان‌شاءالله به‌زودی شاهد پیروزی نهایی خواهیم بود.