ثبت بیش از ۱۱ هزار تولد در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا کریمی با اشاره به شاخص‌های جمعیتی استان مرکزی اظهار کرد:میانگین سن مادران در استان ۳۱.۳ سال و میانگین سن پدران ۳۶.۵ سال است همچنین بیشترین تولدها در فاصله چهار تا پنج سال ابتدایی زندگی مشترک زوجین ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی گفت: سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۹ ولادت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد ۵ هزار و ۶۷۳ نوزاد پسر و مابقی دختر بوده‌اند.

وی افزود: میزان ولادت ثبت شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۶.۲ درصد کاهش داشته است و کمترین میزان تولدها مربوط به شهرستان‌های خمین، آشتیان و اراک بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی از ثبت ۶ هزار و ۱۴۳ ازدواج در سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۱۰ و هشت دهم درصد کاهش داشته است و شهرستان‌های خمین، خنداب و شازند کمترین میزان ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.

کریمی میانگین سن ازدواج را در زنان ۲۱ سال و در مردان ۲۷ سال اعلام کرد و افزود: بالاترین میانگین سن ازدواج زنان مربوط به شهرستان دلیجان و پایین‌ترین آن مربوط به شهرستان کمیجان بوده است و بر این اساس، رتبه ازدواج استان مرکزی در سطح کشور ۲۲ اعلام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی همچنین از ثبت ۳ هزار و ۱۲۶ مورد طلاق و ۸ هزار و ۸۳۸ مورد فوت در سال گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان طلاق در پنج سال نخست زندگی مشترک زوجین رخ داده است.

وی ادامه داد: از مجموع فوتی‌های ثبت شده، ۵ هزار و ۴۰ مورد مربوط به مردان و ۳ هزار و ۷۶۲ مورد مربوط به زنان بوده است. میانگین سن فوت در مردان ۶۶.۷ سال و در زنان ۷۴.۵ سال گزارش شده است.