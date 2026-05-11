پیدا و پنهان شوک قیمتی دارو!

به گزارش خبرنگار مهر، شوک قیمتی دارو در سال جدید، به گونه‌ای بوده که متأسفانه خیلی از بیماران را تحت فشار قرار داده و باعث شده برخی از این بیماران؛ قید تهیه داروهای مورد نیازشان را بزنند.

در عین حال، بعضی از بیماران هستند که اگر مصرف داروهای خود را قطع کنند، با مشکلات زیادی مواجه می شوند که حتی می تواند سلامت آنها را به خطر بیاندازد. این گروه، همان بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند که متأسفانه داروهای حیاتی آنها از قیمت های بالایی برخوردار است.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جنگ است، شرکت‌های دارویی نیز ناگزیر به اصلاح قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر، واردات داروهای حیاتی نیز تحت‌الشعاع نوسانات ارزی شده و در نتیجه آن، به یکباره شاهد شوک قیمتی دارو در کشور بودیم.

آثار زیانبار محاصره دارویی

حسین عبدلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز شاهد تشدید فشارها و نوعی محاصره دارویی در شرایط جنگی هستیم که آثار آن می‌تواند مستقیماً بر سلامت بیماران و نظام درمانی کشور اثرگذار باشد، گفت: تحریم دارو و ایجاد محدودیت در مسیر تأمین اقلام سلامت‌محور، اقدامی ضدبشری و مغایر با اصول اولیه حقوق انسانی است؛ چرا که سلامت مردم نباید تحت هیچ شرایطی به ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی تبدیل شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به دغدغه مردم درباره هزینه‌های درمان، گفت: گرانی دارو یکی از مشکلات جدی مردم است و همه دستگاه‌ها و بیمه‌های درمانی باید کمک کنند تا مردم در تنگنای درمان قرار نگیرند.

وی افزود: دریافت‌های خارج از ضابطه در برخی بخش‌های درمانی و همچنین افزایش هزینه دارو، موضوعاتی است که باید با دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود.

دستورات رئیس جمهوری

در همین راستا، رئیس جمهور در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به بررسی و تحلیل برنامه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ پرداختند.

تقویت ذخائر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالاهای سلامت‌ محور و مواد اولیه از جمله دستورات مسعود پزشکیان در این جلسه بود.

چرایی افزایش قیمت دارو

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب های صنعت فولاد و پتروشیمی کشور در اثر حملات دشمن، گفت: نهاده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با رشد قیمتی چشمگیری مواجه شدند، قیمت مقوا و برخی کالاهای خاص نیز افزایش چند برابری یافت. همچنین در بخش فویل‌های آلومینیومی و بسته‌بندی‌های پت با کمبود و افزایش زیاد قیمت مواجه بودیم.

وی افزود: فولاد در ساخت ماشین‌آلات خط تولید، مخازن استیل داروسازی، بدنه دستگاه‌های پزشکی و تجهیزات استریلیزاسیون کاربرد حیاتی دارد؛ آلومینیوم به‌ ویژه در تولید فویل‌های بسته‌ بندی قرص و کپسول، ورق‌های لمینت، بلسترها و ظروف دارویی نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ محصولات پتروشیمی نیز شامل انواع پلیمرها، پلاستیک‌های پزشکی، لوله‌های PVC، ظروف یکبار مصرف، سرنگ‌ها، ست‌های تزریق و بسته‌بندی‌های پت (PET) است که زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به‌ شدت به آنها وابسته است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، کُند شدن حمل و نقل دریایی و هوایی، واردات بارهای حجیم را با مشکل مواجه کرد. طبیعی است که هزینه حمل هوایی چندین برابر حمل دریایی است و این موضوع نیز بر قیمت تمام‌ شده کالاها تأثیر مستقیم داشت.

پیرصالحی تاکید کرد: ما ناگزیریم برخی از قیمت‌ها را اصلاح کنیم، ولی مذاکراتی با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم برای اینکه بتوانیم یک افزایش بودجه‌ای برای بیمه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم.

آمادگی دولت برای اجرای سیاست های وزارت بهداشت

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهوری، با بیان اینکه سلامت و معیشت مردم اولویت همه دولت ها بوده است، گفت: دولت آماده است تا ریش و قیچی را به دست وزارت بهداشت بدهد و بر اساس منویات و نظرات کارشناسی آن وارد میدان شود؛ البته در این مسیر، برای هر فعالیت و تصمیم‌گیری باید ضوابط، امکانات، مقررات و استانداردهای کشور نیز لحاظ شود.

وی با تأکید بر راهبرد خوداتکایی در حوزه سلامت، تصریح کرد: راهی جز حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی نداریم. وقتی در پیچیده‌ترین جراحی‌ها از دیگران برتر هستیم، در تولید داروها و تجهیزات پزشکی هم حتما می توانیم جزو برترین ها باشیم.

اهمیت تخصیص به موقع ارز دارو

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیت‌ها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیت‌ها به درستی بیان شود و در شرایط فعلی، کشور با کمبود برخی داروها مواجه است که در گذشته نیز تحت تحریم بوده‌اند اما امروز شدت تحریم‌ها افزایش یافته است.

وی افزود: تأکید مجلس بر این بود که ارز ترجیحی حوزه دارو و ملزومات پزشکی حذف نشود که در همین راستا، هیئت‌ دولت نیز با الحاق تبصره‌ای به ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک را تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. اما، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تخصیص به‌ موقع ارز است؛ چرا که هرگونه تأخیر در تخصیص می‌تواند بیماران را در تأمین دارو با مشکلات جدی مواجه کند.

اسحاقی تاکید کرد: اصرار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این است که بیمه‌ها دامنه فعالیت خود را افزایش دهند و اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند منابع مورد نیاز بیمه‌ها را به‌ موقع تأمین کند، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان از دوش مردم برداشته خواهد شد.

مردم نباید نگران تامین دارو باشند

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه مردم نباید نگران تامین دارو و تجهیزات پزشکی باشند، گفت: دولت قول داده دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تأمین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل ۳ میلیارد یورو که معادل حدود ۳ و نیم میلیارد دلار است، برای این بخش تأمین خواهد شد.

فقط بیمه ها می توانند به مردم کمک کنند

واقعیت امر این است که اصلاح قیمت داروها، امری غیر قابل اجتناب است و شرکت های داخلی و وارد کنندگان دارو، با توجه به نوسانات نرخ ارز؛ مجبورند داروها را با قیمت بالاتری وارد زنجیره توزیع کنند. اما، نباید از نقش بیمه ها در حمایت از مردم و بیماران، چشم پوشی کرد. در واقع، بیمه ها باید از بودجه لازم برای پوشش بیمه ای داروها برخوردار باشند تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. این تنها راهکار در حمایت از مردم است.