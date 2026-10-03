حذف نماینده دختران و بسته شدن پرونده جوجیتسو بدون مدال

به گزارش خبرنگار مهر، جوجیتسوی ایران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲ نماینده در بخش بانوان داشت که هر دو در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم روی تاتامی رفتند.



نسیم محمدی در نخستین رقابت خود به مصاف چوی هی جو از کره جنوبی رفت و در پایان پنج دقیقه تلاش، این نماینده کره بود که با حساب ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا محمدی وداع زودهنگامی با مسابقات داشته باشد.



همچنین شهرزاد خوشنودزاده هم در همین وزن مقابل "یوشیناگا" از ژاپن قرار گرفت و در پایان با قبول شکست سه بر دو ، به کار خود در بازی‌های آسیایی پایان داد.



هدایت تیم ملی جوجیتسو بانوان در اختیار فرزانه جعفرزادگان بود.



بدین ترتیب پرونده جوجیتسوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بدون کسب مدال بسته شد.