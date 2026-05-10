به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز یکشنبه به مناسبت روز ملی گل محمدی و گلاب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۷ هکتار از اراضی شهرستان مرند به کشت گل محمدی اختصاص یافته است که از این میزان، ۱۴۶ هکتار در مرحله باردهی و یک هکتار در مرحله نهال قرار دارد.

وی متوسط عملکرد این محصول در مرند را ۴ تا ۵ تن گل تر در هر هکتار اعلام کرد و افزود: گل محمدی از سال دوم کشت با افزایش گل‌دهی مواجه شده و در سال‌های چهارم و پنجم به پیک تولید خود می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند با اشاره به محدودیت منابع آبی و خشکسالی‌های اخیر، تصریح کرد: به دلیل نیاز آبی پایین، سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی منطقه و توجیه اقتصادی بالا، توسعه کشت این گیاه دارویی به عنوان یک محصول کم‌آب‌بر، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

الهیاری زمان آغاز برداشت گل محمدی در این شهرستان را اواخر اردیبهشت تا اواخر تیرماه عنوان کرد و گفت: ارقام کشت شده در منطقه شامل ارقام صنعتی ویژه تولید گلاب و استحصال اسانس و همچنین ارقام غذایی جهت تهیه مربا و مارمالاد است.

وی توسعه کشت گیاهان دارویی را عاملی موثر در تقویت اقتصاد روستایی دانست و خاطرنشان کرد: تولید این محصول در شهرستان مرند توانسته است برای حدود یک هزار و ۷۶۴ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد کند.

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه از فقدان صنایع تبدیلی انتقاد کرد و افزود: با وجود حجم بالای تولید در شهرستان، صنایع فرآوری مرتبط توسعه نیافته است. احداث و راه‌اندازی واحدهای صنعتی گلاب‌گیری و اسانس‌گیری می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و ارتقای سطح درآمد کشاورزان ایفا کند.

الهیاری تاکید کرد: طبیعت بکر روستاها و گلستان‌های مرند، علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی، بستر بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی (آگروتوریسم) و طبیعت‌گردی است که نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت نهادهای متولی است.