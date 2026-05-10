به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب فیض‌ زاده، روز یکشنبه با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان در دوران جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند، افزود: برای بازسازی و ادامه فعالیت این واحدها، مجموعه ای از اقدامات حمایتی از جمله پشتیبانی مالی، رفع نیازهای صنفی و توسعه زیرساخت های صنعتی از سوی این شرکت انجام می شود.

وی اظهار کرد: با دستور استاندار آذربایجان شرقی و همکاری و همراهی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اقدامات لازم برای تامین مواد اولیه واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی از طریق گمرکات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات صنفی واحدها به صورت جدی دنبال می‌شود، گفت: نیازهای صنفی واحدهای تولیدی، توسط کارشناسان این شرکت شناسایی و جمع بندی شده و پیگیری های لازم برای رفع آن ها در حال انجام است تا مشکلات این واحدها در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.

فیض‌ زاده، ادامه داد: برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌ دیده و فعال در شهرک‌های صنعتی نیز حمایت های مالی از سوی این شرکت پیش بینی شده تا ظرفیت‌های مالی بیشتری وارد میدان شده و امکان تداوم و توسعه فعالیت این واحدها فراهم شود.

وی یادآور شد: در راستای ارتقای تاب‌ آوری اقتصادی واحدهای صنعتی، گردهمایی‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای آن ها برگزار شده است تا بنگاه‌های تولیدی با آمادگی بیشتر در شرایط بحرانی به فعالیت خود ادامه دهند.

رییس هیات‌ مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت های صنعتی در استان، گفت: توسعه این زیرساخت ها حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز متوقف نشد و اقدامات مربوط به اخذ سند برای ۲ ناحیه صنعتی انجام شد.

فیض زاده، با بیان اینکه زیرساخت‌های صنعتی باید متناسب با ظرفیت‌ها و افق توسعه صنعتی استان باشد، افزود: بر این اساس، توسعه شهرک‌های صنعتی حتی در مناطق کمتر توسعه‌ یافته در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در شرهرک های صنعتی استان، مجموعه‌ای از مشوق‌ها ارایه می شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، فروش زمین به‌ صورت اقساطی است و در این طرح ۲۰ درصد مبلغ به‌ صورت پیش‌ پرداخت و بقیه مبلغ نیز در اقساط منعطف یک تا سه‌ ساله دریافت می شود.

فیض زاده، ادامه داد: این مشوق‌ها به‌ ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز اجرایی شد و با استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران همراه بود، به‌ طوری که آذربایجان شرقی پس از تهران، موفق به کسب رتبه دوم کشور در جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شد.

شرکت شهرک های صنعتی استان، ۵۷ شهرک صنعتی مصوب دولتی، ۱۰ شهرک صنعتی غیردولتی دارای پروانه بهره برداری و ۲ شهرک صنعتی دارای پروانه تاسیس زیرپوشش دارد.

در زمان کنونی برای ۵۳ شهرک صنعتی استان زمین واگذار شده و چهار شهرک صنعتی در حال ساخت و ساز بوده و از مجموع شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی ۵۱ شهرک در حال بهره برداری است.